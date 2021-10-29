Katar Emiri Al Sani’den Başkan Erdoğan’a Cumhuriyet Bayramı tebriği

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Katar Emiri Al Sani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir tebrik mesajı gönderdi." ifadesine yer verildi.

Emirlik Divanı'ndan yapılan diğer bir açıklamada da, Katar Emiri Yardımcısı Şeyh Abdullah bin Hamed Al Sani'nin de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdiği belirtildi.