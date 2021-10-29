BioNTech aşısında yeni gelişme! Yeni dönem başlıyor! Çocuklara da uygulanabilecek

3'ÜNCÜ DOZ ETKİNLİK ORANI YÜZDE 95.6

Pfizer CEO'su Albert Bourla, 16 yaş ve üzeri 10 bin katılımcıyla yapılan denemede Pfizer/BioNTech aşısının 3'üncü takviye dozunun hastalığa karşı yüzde 95.6 oranında etki sağladığını açıklamış, "Söz konusu sonuçlar, bu hastalığa karşı daha iyi koruma hedeflediğimiz için takviye dozların faydalarına ilişkin daha fazla kanıt sağlıyor" ifadelerini kullanmıştı.