Bugün öğleden sonra resmi tatil mi? Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasının ardından 29 Ekim'de Cumhuriyet ilan edildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt genelinde büyük bir coşkuyal kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle tatilin hangi gün başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, bugün öğleden sonra resmi tatil mi? 29 Ekim resmi tatili ne zaman başlıyor? 28 Ekim Perşembe resmi tatil mi? İşte haberin detayları...

BUGÜN (28 EKİM) ÖĞLEDEN SONRA RESMİ TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek. Buna göre, "1,5 gün resmi tatil" olacak. Okullar ve kamu kurumları bugün öğleden sonra resmi tatile girecek.

Bazı iş yerleri, 28 Ekim Perşembe günü ile birlikte 29 Ekim Cuma gününde tercihen çalışma düşünmeyip, 28 Ekim Perşembe günü saat 13:00'e kadar olan yarım günlük ve 29 Ekim Cuma günü tam günlük çalışma süresini yıllık ücretli izin olarak değerlendiriyor. Bu süreler hafta sonu ile birleştiğinde 4 günlük izin yapma imkanı doğuyor.