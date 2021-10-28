Üniversiteler yarın tatil mi? 28 Ekim üniversiteler yarım mı, tam gün mü kapalı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okullar tatil oluyor. Buna üniversiteler de dahil oluyor. Bayramın resmi tatili ise 28 Ekim tarihi öğleden sonra başlıyor. Dolayısı ile resmi kurumlar da 28 Ekim günü öğleden sonra resmi tatile çıkıyor. İşte, üniversiteler yarın tatil mi? 28 Ekim üniversiteler yarım mı, tam gün mü kapalı?

28 EKİM ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı sebebiyle her yıl 28 Ekim yarım gün tatildir. Bu nedenle üniversitelerde yarım gün tatil olup, öğleden sonra ders işlenmemektedir. Ancak öğrencilerin ilgili üniversitenin akademik takvimini incelemeleri gerekmektedir.