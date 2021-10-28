Üniversiteler yarın tatil mi? 28 Ekim üniversiteler yarım mı, tam gün mü kapalı?
Üniversiteler yarın tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili için geri sayım devam ediyor. 29 Ekim'de resmi kurumlar ve okullar tatil oluyor. 29 Ekim resmi tatili 28 Ekim öğleden sonra başlıyor. Böylelikle 1,5 günlük tatil yapılıyor. Üniversite öğrenciler yarın eğitimin kendilerine yarım gün olup olmadığını merak ediyor. İşte, üniversiteler yarın tatil mi? 28 Ekim üniversiteler yarım mı, tam gün mü kapalı?
Üniversiteler yarın tatil mi? 28 Ekim üniversiteler yarım mı, tam gün mü kapalı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okullar tatil oluyor. Buna üniversiteler de dahil oluyor. Bayramın resmi tatili ise 28 Ekim tarihi öğleden sonra başlıyor. Dolayısı ile resmi kurumlar da 28 Ekim günü öğleden sonra resmi tatile çıkıyor. İşte, üniversiteler yarın tatil mi? 28 Ekim üniversiteler yarım mı, tam gün mü kapalı?
28 EKİM ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
Cumhuriyet Bayramı sebebiyle her yıl 28 Ekim yarım gün tatildir. Bu nedenle üniversitelerde yarım gün tatil olup, öğleden sonra ders işlenmemektedir. Ancak öğrencilerin ilgili üniversitenin akademik takvimini incelemeleri gerekmektedir.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖNEMİ
Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.
Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.
1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.
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