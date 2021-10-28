Kargolar yarın açık mı, kapalı mı? Kargolar yarın saat kaça kadar açık? Yurtiçi, Aras, PTT, MNG...

Kargolar yarın açık mı, kapalı mı? Kargolar yarın saat kaça kadar açık? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili nedeniyle birçok kamu kurumu kapalı konumda olacak. PTT'lerin, bankaların ve noterlerin hizmet vermediği Cuma günü kargoların durumu merak ediliyor. İşte, Kargolar yarın açık mı, kapalı mı?

KARGOLAR YARIN AÇIK MI, 28 EKİM PERŞEMBE ARAS, MNG, YURTİÇİ VE SÜRAT ÇALIŞIYOR MU?

28 Ekim 2021 Perşembe günü öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri de öğlene kadar çalışacak. Yani Aras, MNG, Yurtiçi ve Sürat Kargo Cumhuriyet Bayramı yarım günlük resmi tatili nedeniyle Perşembe günü öğleden sonra hizmet vermeyecek.