Kargolar yarın açık mı, kapalı mı? Kargolar yarın saat kaça kadar açık? Yurtiçi, Aras, PTT, MNG...
Kargolar yarın açık mı, kapalı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kargo şirketlerinin resmi tatillerde kapalı olması nedeniyle 28 Ekim’de kargoların çalışma durumu merak konusu oldu. Aras, MNG, Yurtiçi ve Sürat Kargo Cumhuriyet Bayramı’nda kapalı olacak. İşte, Kargolar yarın açık mı, kapalı mı? Kargolar yarın saat kaça kadar açık? Yurtiçi, Aras, PTT, MNG...
Kargolar yarın açık mı, kapalı mı? Kargolar yarın saat kaça kadar açık? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili nedeniyle birçok kamu kurumu kapalı konumda olacak. PTT'lerin, bankaların ve noterlerin hizmet vermediği Cuma günü kargoların durumu merak ediliyor. İşte, Kargolar yarın açık mı, kapalı mı?
KARGOLAR YARIN AÇIK MI, 28 EKİM PERŞEMBE ARAS, MNG, YURTİÇİ VE SÜRAT ÇALIŞIYOR MU?
28 Ekim 2021 Perşembe günü öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri de öğlene kadar çalışacak. Yani Aras, MNG, Yurtiçi ve Sürat Kargo Cumhuriyet Bayramı yarım günlük resmi tatili nedeniyle Perşembe günü öğleden sonra hizmet vermeyecek.
29 EKİM CUMA CUMHURİYET BAYRAMI'NDA KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
Kargo 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili nedeniyle Cuma günü kapalı konumda olacaklar. Yani 29 Ekim 2021 Cuma günü kargo gönderimi, alımı ya da dağıtımı yapılmayacak.
Cumartesi günü birçok kargo şirketinin çalışması nedeniyle cumartesi günü gönderim, alım ve teslimat yapılabilecek.
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