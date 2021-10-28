28 Ekim 2021, Perşembe
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu paylaştı | 28 Ekim Perşembe vaka sayıları

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Giriş Tarihi: 28.10.2021 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu paylaştı | 28 Ekim Perşembe vaka sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 580 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 25.528 yeni vaka tespit edildi. 229 kişi hayatını kaybetti.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Günlük vaka tablosunu Twitter'dan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''25.528 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 229 kişi hayatını kaybetti. İkinci doz aşı oranı %75'in altında olan 42 ilimizde aşılanma düşük hızla ilerliyor. Aşının riski azalttığını biliyoruz. Aşınızı bir an önce yaptırın. SİZE DEĞER VERENLER ADINA, LÜTFEN.'' ifadelerini kullandı.

27 EKİM KOVİD-19 TABLOSU

26 EKİM KOVİD-19 TABLOSU

25 EKİM KOVİD-19 TABLOSU

24 EKİM KOVİD-19 TABLOSU

23 EKİM KOVİD-19 TABLOSU

22 EKİM KOVİD-19 TABLOSU

21 EKİM KOVİD-19 TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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