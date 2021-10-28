Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu paylaştı | 28 Ekim Perşembe vaka sayıları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 580 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 25.528 yeni vaka tespit edildi. 229 kişi hayatını kaybetti.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Günlük vaka tablosunu Twitter'dan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''25.528 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 229 kişi hayatını kaybetti. İkinci doz aşı oranı %75'in altında olan 42 ilimizde aşılanma düşük hızla ilerliyor. Aşının riski azalttığını biliyoruz. Aşınızı bir an önce yaptırın. SİZE DEĞER VERENLER ADINA, LÜTFEN.'' ifadelerini kullandı.
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