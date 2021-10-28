Muhtar Kent kimdir, kaç yaşında? Muhtar Kent ne iş yapıyor, serveti ne kadar?
Muhtar Kent kimdir, kaç yaşında? Muhtar Kent ne iş yapıyor? Muhtar Kent serveti ne kadar? Son günlerde sosyal medyada gündem olan Muhtar Kent’in kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. İş hayatının tanınmış isimlerinden birisi olan Muhtar Kent, 1952 yılında New York'ta dünyaya gelen Muhtar Kent; Coca-Cola’da uzun yıllar çalışmış ve CEO görevine atanmıştı. İşte; Muhtar Kent hakkında merak edilen bilgiler…
Muhtar Kent kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Muhtar Kent serveti ne kadar? İş dünyasının tanınmış isimlerinden olan Muhtar Kent'in kim olduğu merak ediliyor. İş hayatında uzun yıllar boyunca çalışan Kent, Coca Cola'nın Atlanta Merkezinde yapılan Yönetim Kurulu Başkanı seçimlerinde kurul üyelerinin oylarıyla Coca-Cola'nın Yönetim Kurulu Başkanı olmuştu. Muhtar Kent'in hayatı hakkında detaylar haberimizde!
MUHTAR KENT KİMDİR?
Ahmet Muhtar Kent, 1952 yılında New York'ta doğdu. Aslen Ayvalıklı Madra Ailesi'nden gelmekte olan Muhtar Kent'in babasının adı Necdet Kent'dir. Babası Necdet Kent "Türk Oskar Schindler" olarak bilinmektedir. Sebebi ise II. Dünya Savaşı sırasında, Fransa konsolosu iken kurtardığı 70-80 Türkiye Yahudisidir. Babası, savaştan sonra Türkiye'nin New York Başkonsolosu olarak görev yaptı.
Bir gazete ilanında gördüğü bu işe yani 1978 yılında Coca Cola'ya giren Muhtar Kent, Atlanta'da Coca Cola International'da pazarlama uzmanı olarak işe başladı. İşe ilk başladığında ilk 10 ayında sabah saat 4'te kalktı, kamyon yükledi, marketlere ve büyük satış noktalarına kamyonlarda Coca Cola taşıdı. Bir sene sonra reklam müdürü olarak Roma'ya tayin olan Muhtar Kent, 1981 yılında da Hollanda'ya atandı.
ABD, İtalya ve Hollanda'da çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Muhtar Kent, Coca Cola International'ın Türkiye Bölgesi Genel Müdürü olarak 1985 yılında Türkiye'ye atandı. Şirketin Türkiye merkezini İzmir'den İstanbul'a taşıdı.
1989 yılında şirketin Türkiye ve Orta Asya Bölgesi Genel Müdürlüğü'ne getirildi. Ve Alpler'den Himalayalar'a kadar 23 ülkeden sorumlu olarak Viyana'ya taşındı. 1991'de Coca Cola International'ın Orta ve Doğu Avrupa Bölümü Başkanı ve Coca Cola International'ın Birinci Başkan Yardımcısı olarak Viyana'ya atandı.
Muhtar Kent, 1995-1997 yılları arasında Coca Cola'nın şişeleme grubu olan Coca Cola Amatil Holding Avrupa Başkanlığı döneminde 1 milyar dolarlık Orta ve Doğu Avrupa yatırımlarını gerçekleştirerek, 23 ülkede 26 yeni fabrikanın kurulmasını sağladı. Ardından Anadolu Grubu'na katılan Muhtar Kent, 1999'da Efes İçecek Grubu İcra Başkanlığı'na atandı.
Efes İçecek grubunun yeni pazarlara yayılması ve Londra Borsası'nda halka açılarak 2,5 kat değer kazanmasıyla ilerleyen süreci yöneten Muhtar Kent, aynı dönemde Coca-Cola İçecek şirketinin de yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. 1999'da 20 yılını doldurduğu Coca-Cola'dan ayrıldı.
Muhtar Kent, 1999 ile 2005 yıllar arasında Efes Pilsen grubunda görev aldı. 2005 yılında Coca Cola Kuzey Asya, Avrasya ve Orta doğu grup başkanı oldu. 2005 yılında Efes İçecek Grubu'nun İcra Başkanlığı görevini bırakıp, 7 yıl aradan sonra Coca-Cola Company'ye dönmüştü. Coca-Cola Grubu'nun (100 ülke bağlı) başına getirildi.
1 Temmuz 2008 itibariyle Coca-Cola şirketin CEO'su olduktan sonra Muhtar Kent, 23 Nisan 2009 tarihinde Coca Cola'nın Atlanta Merkezinde yapılan Yönetim Kurulu Başkanı seçimlerinde kurul üyelerinin oylarıyla Coca-Cola'nın Yönetim Kurulu Başkanı Oldu.
Okan Üniversitesi Danışma Kurulu üyesi olan Muhtar Kent, 2010 yılında Okan Üniversitesinin verdiği Onursal Doktara Ünvanına layık görülmüştür.
Muhtar Kent, New York'ta tanışıp evlendiği eşi Defne Kent ile birlikte iki çocuğu vardır.
MUHTAR KENT SERVETİ NE KADAR?
Uzun yıllar boyunca Coca Cola CEO'luğu ve çeşitli farklı pozisyonlarda da görev alan Muhtar Kent'in yıllık kazancının yaklaşık olarak 20 milyon dolar olduğu ifade edilmektedir.
Hisse satışlarıyla birlikte bu miktarın zaman zaman iki-üç katına da çıktığı ifade edilirken Muhtar Kent'in bugüne kadarki toplam servetinin ne kadar olduğu ise tam olarak bilinmemektedir.
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- Muhtar Kent kimdir, kaç yaşında? Muhtar Kent ne iş yapıyor, serveti ne kadar?
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