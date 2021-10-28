Muhtar Kent kimdir, kaç yaşında? Muhtar Kent ne iş yapıyor, serveti ne kadar?

MUHTAR KENT KİMDİR?

Ahmet Muhtar Kent, 1952 yılında New York'ta doğdu. Aslen Ayvalıklı Madra Ailesi'nden gelmekte olan Muhtar Kent'in babasının adı Necdet Kent'dir. Babası Necdet Kent "Türk Oskar Schindler" olarak bilinmektedir. Sebebi ise II. Dünya Savaşı sırasında, Fransa konsolosu iken kurtardığı 70-80 Türkiye Yahudisidir. Babası, savaştan sonra Türkiye'nin New York Başkonsolosu olarak görev yaptı.

Bir gazete ilanında gördüğü bu işe yani 1978 yılında Coca Cola'ya giren Muhtar Kent, Atlanta'da Coca Cola International'da pazarlama uzmanı olarak işe başladı. İşe ilk başladığında ilk 10 ayında sabah saat 4'te kalktı, kamyon yükledi, marketlere ve büyük satış noktalarına kamyonlarda Coca Cola taşıdı. Bir sene sonra reklam müdürü olarak Roma'ya tayin olan Muhtar Kent, 1981 yılında da Hollanda'ya atandı.