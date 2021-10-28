Son dakika: İstanbul’da cumhuriyet bayramı öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı
Son dakika haberine göre İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini hafta sonuyla birleştirip yola çıkanlar nedeniyle İstanbul’da öğle saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. İBB trafik haritası verilerine göre yoğunluğun yüzde 70 olduğu gözlendi.
İstanbul'da, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yarım günlük mesainin sona ermesinin ardından hafta sonunu şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 69'a yükseldi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında uygulanan yarım günlük mesai sonrasında dışarda vakit geçirmek isteyen vatandaşlar ile 3 buçuk günlük tatili fırsat bilerek şehir dışına çıkmak isteyenler, trafikte yoğunluğa neden oldu.
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikameti Bahçelievler mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, TEM otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde başlayan yoğunluk ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar etkili oluyor.
Beşiktaş'ta Dolmabahçe Caddesi'nde başlayan trafik, Beşiktaş Meydanına kadar devam ederken, trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görülüyor.
TEM bağlantı yolu Haramidere mevkisi ile D-100 kara yolu Büyükçekmece istikametinde yan yolda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Pendik, Kartal ve Maltepe mevkilerinde Ankara ve Edirne istikametlerinde yer yer trafik yoğunluğu artıyor. D-100 kara yolu Kadıköy'den Kartal istikametine trafiğin sıkıştığı gözlendi. TEM'de ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başlayan trafik, Sultanbeyli'ye kadar etkisini sürdürüyor.
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