29 Ekim trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar: 29 Ekim Cuma hangi yollar trafiğe kapatılacak?
29 Ekim trafiğe kapalı yollar hangileri? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıldönümü nedeniyle kutlama programları düzenlenecek. Kutlama programları kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 29 Ekim Cuma hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte 29 Ekim trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar...
29 Ekim trafiğe kapatılacak yollar hangileri? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümü için geri sayım başladı. 29 Ekim'de gerçekleştirilecek Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) açılışı ve Cumhuriyet Bayramı kutlama programları kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. Cuma günü trafiğe çıkacak araç sahiplerini yakından ilgilendiren trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar listesini yazımızda ele aldık. Peki, 29 Ekim Cuma hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte 29 Ekim trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar...
YENİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ AÇILIŞI NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
29 Ekim Cuma günü Taksim Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) açılış töreni dolayısıyla gün boyu yeni bir trafik düzenlemesine gidildi. İşte İstanbul'da trafiğe kapatılacak yerler:
Yapılan açıklamaya göre trafiğe kapatılacak olan yollar şu şekilde:
"Alınan kararla, Mete Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Osmanlı Caddesi, Dünya Sağlık Sokağı, Sıraselviler Sokak'ın Kazancı Yokuşu ile kesişimine ve İnönü Caddesi'nin Vakıf Çıkmazı'na kadar olan kısmı 1 gün süreyle trafiğe kapatılacak.
Kapanacak yollara alternatif güzergah olarak Kurabiye Sokak, Zambak Sokak, Meşelik Sokak, Kazancı Yokuşu, Pürtela Sokağı, Kutlu Sokak, Muhtar Kamil Sokak ile İnönü Caddesi ve Miralay Şefik Bey Caddesi belirlendi. İBB, bölgedeki trafik akışını yönlendirme tabelaları ve zabıta ekipleri ile koordine edecek."
29 EKİM'DE HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Bayramı kutlama programları kapsamında geçici olarak kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle belirlendi:
"Galata Köprüsü: 01.00-07.00 ile 13.00-17.00 saatleri arasında Karaköy Meydan Sirkeci istikameti, 13.00-16.00 saatleri arasında Eminönü Karaköy istikameti araç trafiğine kapatılacak. 13.00-16.00 saatleri arasında Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi kuzey güney Sobacılar mevki ile Sirkeci ışıklar arası, Kennedy Caddesi Sirkeci ışıklar ile Cankurtaran ışıklar arası sahil yolu kuzey güney, Bab-ı Ali Caddesi, Ankara Caddesi, Piyer Loti Caddesi, Klodfarer Caddesi, Boyacı Ahmet Sokak, Peykhane Caddesi, Üçler Sokak, Kabasakal Caddesi ile bu yollara bağlantılı olan yarış güzergahı üzerindeki cadde, sokak ve otopark çıkışlarında araç trafiği geçici olarak durdurulacak.
Bu güzergahlara alternatif yollar, Sobacılar ışıklardan Unkapanı istikameti (Ragıp Gümüşpala Caddesi), Atatürk Köprüsü (Unkapanı), sahil güney Kennedy Caddesi'nden gelen akım Cankurtaran ışıklardan sahil kuzeye geri yönlendirilecek. Kadırga Limanı Caddesi, Haliç Köprüsü, Necatibey Caddesi, Perşembe Pazarı Caddesi, Kameralı Caddesi.
Saat 06.00-14.00 arasında Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı, Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı, Vatan Caddesi) girişleri, hal yolu güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.
Alternatif yollar, Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, sahil Kennedy Caddesi olarak düzenlendi.
KADIKÖY'DE KAPATILACAK VE ALTERNATİF YOLLAR
Kadıköy Kaymakamlığının organizasyonunda gerçekleştirilecek Cumhuriyet Bayramı 98. yıl kutlamaları kapsamında 10.00-12.00 saatleri arasında Bağdat Caddesi'nde yapılacak resmi geçit töreni sebebiyle kapatılacak ve alternatif yollar şöyle sıralandı:
"09.00-12.00 saatleri arasında Bağdat Caddesi (Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi kesişiminden Kızıltoprak Fener Kalamış Caddesi kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi araç trafiğine kapatılacak. Bu yollara alternatif olarak Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (minibüs yolu), Şemsettin Günaltay Caddesi, D-100 karayolu kullanılabilecek."
Kadıköy Belediyesinin saat 19.00 itibarıyla Bağdat Caddesi Suadiye Işıklar ile Caddebostan İskele Sokak arasında düzenleyeceği fener alayı yürüyüş etkinliği sebebiyle kapatılacak ve alternatif yollar ise şöyle:
"Saat 16.00'dan yürüyüş etkinliği bitimine kadar Bağdat Caddesi (Kasadar Sokak kesişiminden Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar kapatılacak, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (minibüs yolu), Şemsettin Günaltay Caddesi, D-100 Karayolu alternatif olarak kullanılabilecek."
Şişli 29 Ekim Fener Alayı Yürüyüşü dolayısıyla saat 17.00 itibariyle Şişli Camisi'nden Harbiye Askeri Müze Kavşağı'na kadar Halaskargazi Caddesi Taksim istikametine, Vali Konağı Caddesi Harbiye Askeri Müze Kavşağı'ndan Adli İpekçi Cadde başına kadar kapatılacak. Abide-i Hürriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi Şişli istikameti, Taşkışla Caddesi alternatif olarak kullanılabilecek."
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