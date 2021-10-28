29 Ekim trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar: 29 Ekim Cuma hangi yollar trafiğe kapatılacak?

29 Ekim trafiğe kapatılacak yollar hangileri? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümü için geri sayım başladı. 29 Ekim'de gerçekleştirilecek Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) açılışı ve Cumhuriyet Bayramı kutlama programları kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. Cuma günü trafiğe çıkacak araç sahiplerini yakından ilgilendiren trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar listesini yazımızda ele aldık. Peki, 29 Ekim Cuma hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte 29 Ekim trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar...

YENİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ AÇILIŞI NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

29 Ekim Cuma günü Taksim Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) açılış töreni dolayısıyla gün boyu yeni bir trafik düzenlemesine gidildi. İşte İstanbul'da trafiğe kapatılacak yerler:

Yapılan açıklamaya göre trafiğe kapatılacak olan yollar şu şekilde: