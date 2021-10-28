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Son dakika: Siirt'te 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 28.10.2021 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021
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Son dakika: Siirt’te 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Siirt'te yaptığı terör operasyonu hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, "Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında icra edilen operasyonda 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine verdi.

Mehmetçik Siirt'te terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Siirt'te yaptığı terör operasyonu hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık, "Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında icra edilen operasyonda 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine verdi.

İşte Bakanlıktan yapılan açıklama;

İç Güvenlik Eren-13 Operasyonları'nda; Siirt Pervari Herekol Dağı kırsalında, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve JÖH Birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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