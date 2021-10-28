Son dakika: Siirt’te 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi

Mehmetçik Siirt'te terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Siirt'te yaptığı terör operasyonu hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık, "Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında icra edilen operasyonda 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine verdi.

İşte Bakanlıktan yapılan açıklama;

İç Güvenlik Eren-13 Operasyonları'nda; Siirt Pervari Herekol Dağı kırsalında, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve JÖH Birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.