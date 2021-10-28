Mustafa Sarıgül'den muhalefet partilerini korkutan açıklama: ABD'den para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim
ABD yönetimi Türkiye’deki muhalefet partilerine para mı gönderiyor? Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül iddiasını daha da ileri taşıdı. Sarıgül katıldığı bir televizyon programında ABD’nin Türkiye’deki bir muhalefet partisine maddi olanak sağladığı iddiasını yineledi. Sarıgül, ‘’Türkiye Değişim Partisi iktidarında ABD ülkemizin demokrasisine müdahale edemez. Ülkemizin topraklarına müdahale edemez.’’ diyen Sarıgül, tüm muhalefet partilerinin töhmet altında kaldığını belirterek ‘’açıklamazsa biz ifşa ederiz.’’ diyerek para alan partiye seslendi.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, dün akşam TVNET'te yayınlanan "Sert Sorular" programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.
"HANGİ PARTİYE DESTEK VERİLİYORSA AÇIKLANMASI LAZIM"
Daha önce yaptığı bir açıklamada, " Abd, Türkiye'de hangi muhalefet partisine maddi destek verdiyse onu mutlaka ve mutlaka açıklamalıdır" ifadelerini kullanan Sarıgül, bu iddiasına ilişkin konuştu. Sarıgül, şunları söyledi: "ABD'nin başkanı hangi muhalefet partisine destek veriyorsa onu açıklaması lazım. TDP iktidarında ABD ülkemizin demokrasisine, topraklarına müdahale edemez. Bizim ABD'nin desteğine ihtiyacımız yok" dedi.
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