Mustafa Sarıgül’den muhalefet partilerini korkutan açıklama: ABD’den para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim

"HANGİ PARTİYE DESTEK VERİLİYORSA AÇIKLANMASI LAZIM"

Daha önce yaptığı bir açıklamada, " Abd, Türkiye'de hangi muhalefet partisine maddi destek verdiyse onu mutlaka ve mutlaka açıklamalıdır" ifadelerini kullanan Sarıgül, bu iddiasına ilişkin konuştu. Sarıgül, şunları söyledi: "ABD'nin başkanı hangi muhalefet partisine destek veriyorsa onu açıklaması lazım. TDP iktidarında ABD ülkemizin demokrasisine, topraklarına müdahale edemez. Bizim ABD'nin desteğine ihtiyacımız yok" dedi.