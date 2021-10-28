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AK Parti MYK toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar

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Giriş Tarihi: 28.10.2021 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021
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AK Parti MYK toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Kadın cinayetleri içimizi acıtmaya devam ediyor. Kadına yönelik şiddet çok boyutlu bir mücadele.

CHP'NİN TEZKEREYE ''HAYIR'' DEMESİ

Tezkere milli güvenliğimize gösterdiğimiz hassasiyettir. Maalesef geçmişte PYD/YPG Türkiye'ye niye saldırsın diyenler bugün tezkereye hayır oyu vermişlerdir. Bu ibretlik bir durumdur, savrulma yaşadılar. TSK'nın orada olması elzemdir.

Tezkerelerle birlikte yapılan operasyonlar söz konusu olmasaydı, Suriye ve Irak sınırlarımızın ötesinde terör devletçikleri oluşmuş olacaktı. Türkiye'nin terörle mücadelesini savaş olarak niteleyen partiyle CHP aynı çizgiye gelmiştir.

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