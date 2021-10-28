Hakkari’den acı haber! 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında 1 askerin şehit olduğunu bildirdi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkâri'de meydana gelen askeri araç kazasında P.Söz. Er Ebubekir Sel şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.