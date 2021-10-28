Youtube çöktü mü, neden açılmıyor? Youtube bir hata mı oluştu ne demek, ne zaman düzelecek? 28 Ekim Youtube...

Youtube çöktü mü, neden açılmıyor? Youtube bir hata mı oluştu ne demek, ne zaman düzelecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Youtube'a girişte sorun yaşayan kişiler video izleme platformundan yapılacak resmi açıklamayı beklemeyi sürdürüyor. Sorunun ne zaman düzeleceği yönündeki açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Youtube çöktü mü, neden açılmıyor? Youtube bir hata mı oluştu ne demek, ne zaman düzelecek?

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN GİRİLMİYOR?

YouTube'da yaşanan erişim sorununun anlık olduğu ve birazdan düzeleceği düşünülüyor. YouTube'dan konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi.