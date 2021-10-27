Bugün özel sektör tatil mi? 28 Ekim Perşembe özel sektör yarım gün mü, tam gün mü çalışacak? İzin var mı?

Bugün özel sektör tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlanacak Cumhuriyet Bayramı'nda 1,5 gün resmi tatil uygulanıyor. Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte gözler özel sektör çalışanlarına çevrildi. Özel sektörde çalışan vatandaşlar, 28 Ekim'de tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, tarın özel sektör tatil mi? 28 Ekim Perşembe özel sektör yarım gün mü, tam gün mü çalışacak? İzin var mı? İşte cevaplar...

28 EKİM ÖZEL SEKTÖR TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek. Buna göre, "1,5 gün resmi tatil" olacak. Ancak bazı iş yerleri, 28 Ekim Perşembe günü ile birlikte 29 Ekim Cuma gününde tercihen çalışma düşünmeyip, 28 Ekim Perşembe günü saat 13:00'e kadar olan yarım günlük ve 29 Ekim Cuma günü tam günlük çalışma süresini yıllık ücretli izin olarak değerlendiriyor. Bu süreler hafta sonu ile birleştiğinde 4 günlük izin yapma imkanı doğuyor.