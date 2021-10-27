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Terörün kalesine operasyon! Kartal Tepe hainlerin mezarı oldu

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Giriş Tarihi: 27.10.2021 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021
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Terörün kalesine operasyon! Kartal Tepe hainlerin mezarı oldu

TSK terör mücadele kapsamında Irak kuzeyinde bulunan Avaşin bölgesine operasyon başlattı. Terör yuvasının adeta kalesi konumunda olan Kartal Tepe'si hainlere mezar oluyor. Tünel şeklinde bir mağarada kalabalık bir grup terörist kıstırıldı. Bölgenin etrafı sarıldı. "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kaçamayacaklarını anlayan çok sayıda örgüt mensubu da teslim olmak zorunda kaldı.


Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı operasyon devam ediyor.

Operasyon 21 Ekim'de başladı. 16.30 sularında Kartal Tepe bölgesi, savaş uçakları ve sınır hattındaki obüslerle yoğun şekilde ateş altına alındı. Gece ise komandolar, özel birlikler helikopterlerle bölgeye indirildi.

Bölgeyi ablukaya alan Mehmetçik, 22 Ekim'de karadan ilerlemeye başladı, şiddetli çatışmalar yaşandı.

"GİRİLEMEZ" DENİLEN NOKTALARDAN BİRİYDİ
Özellikle tünel şeklinde bir mağarada kalabalık bir grup terörist kıstırıldı. Bölgenin etrafı sarıldı. "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kaçamayacaklarını anlayan çok sayıda örgüt mensubu da teslim olmak zorunda kaldı.

Kartal Tepe bölgesi, şimdiye dek örgütün etkin olduğu bir bölgeydi. Irak'ın kuzeyindeki üs bölgeleri ve sınır hattındaki birliklere yapılan saldırıların eleman kaynağıydı.

Girilemez denilen noktalardan biriydi. Kahraman komandolar bölgede temizlik çalışmalarını sürdürerek adeta destan yazıyor. Bölgede operasyon sürüyor.

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