Son dakika: Çad Devlet Başkanı Ankara’da | Başkan Erdoğan İdris Debi’yi resmi törenle karşılıyor

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno'yu resmi törenle karşıladı.

Baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Çad ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra G5 Sahel ve Sahel-Sahra Devletleri Topluluğu Dönem Başkanlıklarını deruhte eden Çad'daki mevcut geçiş süreciyle, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.