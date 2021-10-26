Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu davasında yeni gelişme! Sanık mahkemede husumetini anlattı

AMACININ REHİN ALMAK OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Sanık Mustafa Öztürk savunmasına, 'Ben Benim paramı, malımı gasp ettin. Gururumla oynadın. Ben paramı istiyorum' dedim. 'Sana verecek 1 kuruşum yok, alabiliyorsan al' dedi. Ne yapayım diye düşündüm. Her zaman silahım var, taşırım. Masaya yaklaşıp seri şekilde silahı çekip kurdum. Arkadakilerden birisi elime vurdu ve silah ateş etti. Benim böyle amacım, niyetim yoktu. Ben sadece rehin alıp kendi canımı kurtarmak için dışarı çıkacaktım. Bunların hepsi üzerime çullandı. O kargaşada ne oldu bilmiyorum. Silah ateş aldı. Bir baktım ayağımın altında 2 kişi yatıyor. Hayatım bitti. Beni düşürdükleri hale bakın. Ben ona istemeyerek ateş ettim. Çok pişmanım' sözleriyle devam etti.