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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 26.10.2021 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika haberi... MSB, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yapılan operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

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