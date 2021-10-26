Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yapılan operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.



Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/Vcla13mCcO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 26, 2021