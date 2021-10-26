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Başkan Erdoğan yurda döndü: Yetkililer Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı

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Giriş Tarihi: 26.10.2021 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021
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Başkan Erdoğan yurda döndü: Yetkililer Esenboğa Havalimanı’nda karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarının ardından Türkiye'ye döndü. Başkan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda yetkililer karşıladı. Erdoğan'ın Azerbaycan kafilesinde çok sayıda siyasi isim de yer alıyordu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarının ardından "TUR" uçağı ile saat 23.10'da yurda döndü. Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda yetkililer karşıladı.

ÇOK SAYIDA İSİM YER ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.

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