Pençe Yıldırım’da 1 asker şehit oldu! Şehit Yunus Emre Yalman kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?

Şehit Yunus Emre Yalman kimdir? Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Peki, şehit Yunus Emre Yalman kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?

YUNUS EMRE YALMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Şehit Yunus Emre Yalman, Osmaniye'de dünyaya geldi. 21 yaşında olduğu öğrenilen Yalman, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ın Avaşin bölgesinde yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştü.

Bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın 3 kardeş olduğu ve ağabeyinin de Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalıştığı öğrenildi.