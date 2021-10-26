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Pençe Yıldırım'da 1 asker şehit oldu! Şehit Yunus Emre Yalman kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.10.2021
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Pençe Yıldırım’da 1 asker şehit oldu! Şehit Yunus Emre Yalman kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?

Şehit Yunus Emre Yalman kimdir? MSB, Pençe Yıldırım harekat bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın şehit olduğunu açıkladı. Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman’ın acı haberi baba ocağına ulaştı. Acı haberin ardından Yunus Emre Yalman'ın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, şehit Yunus Emre Yalman kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?

Şehit Yunus Emre Yalman kimdir? Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Peki, şehit Yunus Emre Yalman kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?

YUNUS EMRE YALMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Şehit Yunus Emre Yalman, Osmaniye'de dünyaya geldi. 21 yaşında olduğu öğrenilen Yalman, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ın Avaşin bölgesinde yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştü.

Bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın 3 kardeş olduğu ve ağabeyinin de Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalıştığı öğrenildi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YUNUS EMRE YALMAN İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

BABA OCAĞINA DEV TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Acı haber askeri yetkililer tarafından Düziçi ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde yaşayan şehidin ailesine verildi. Eve akın eden komşuları şehidin ailesine başsağlığı dilerken, şehidin baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.

MSB'DEN AÇIKLAMA VE BAKAN AKAR'DAN TAZİYE

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Yıldırım harekat bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe Yıldırım harekat bölgesinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.

Ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan da bir taziye mesajı geldi.

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