Gümrüklerde yeni sistemle işlemler hızlanacak

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE "YERLİ TARAMA SİSTEMİ" DEVREYE GİRECEK

Kaçakçılıkla mücadelede önemli bir yer tutan araç ve konteyner tarama sistemi sayısı bu yıl 72'ye yükseltildi ve bu alanda dışa bağımlılığı azaltmak için Yerli ve Milli Tarama Sistemi Projesi başlatıldı. Ön ve kritik tasarımları tamamlanan sistem, geçici kurulum sahasında entegrasyona ve nihai üretime hazır hale getirildi.

Ayrıca, tarama sistemlerinden alınan görüntülerin merkeze aktarılarak eş zamanlı incelemeye tabi tutulması ve makine öğrenmesi algoritmalarının geliştirilerek kaçak eşya tespitinin otomatik olarak yapılması amacıyla TÜBİTAK ile iş birliğiyle başlatılan Tarama Ağı Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Risk Analizi Teknik Altyapısının Güçlendirilmesi (Veri Madenciliği) Projesi çalışmaları kapsamında ise risk analizlerinde etkinlik artırılırken yakalama oranları yükseltildi ve kaçakçılıkla daha etkin mücadele edilmeye başlandı.