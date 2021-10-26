Başkan Erdoğan Azerbaycan'da Fuzuli'yi dünyaya açtı! Başkan Erdoğan Fuzuli Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu
Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı topraklarda yapılan ilk büyük proje olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Başkan Erdoğan aynı zamanda Fuzuli Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu. 14 Ocak'ta temeli atılan havalimanı, 124 hektar arazi üzerine inşa edildi. Bölgedeki tüm projelerde Azerbaycan'a destek sağlayan Türkiye, öncelikli alanlardan biri olarak belirlenen tarım sektörünün gelişmesi için de desteğini sürdürüyor.
Türk ve Azerbaycanlı mühendislerin ortak çalışmalarıyla yapılan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nın açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev birlikte gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'a geldi.
8 AYDA İNŞA EDİLDİ
Erdoğan'ı taşıyan uçak, Füzuli ilinde 8 ayda inşa edilen ve Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı olan Füzuli Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.
Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Erdoğan ve Aliyev, daha sonra havalimanı binasını gezip, yetkililerden bilgi aldı.
KURDELEYİ BİRLİKTE KESTİLER
Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na inen ilk cumhurbaşkanı olurken, kendisini karşılayan Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte havalimanının açılışını gerçekleştirdi. İki lider kurdeleyi birlikte kesti.
Başkan Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.
FUZULİ HAVALİMANI'NA İNEN İLK DEVLET BAŞKANI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yapacağı Azerbaycan'daki Fuzuli Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu
TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte, Ahmetbeyli-Füzuli-Şuşa ve Ahmetbeyli-Horadiz-Mincivan-Ağbend Karayolu inşaatını ziyaret ederek temel atma törenine katıldı.
Bölgedeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Erdoğan ve Aliyev, butona basarak kara yolu temeline ilk harcı döktü.
Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, günün anısına imzaladıkları metni, kapsül içinde temele attı.
Metinde, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Horadiz-Cebrayıl-Zengilad-Ağbend (Zengezur Koridoru) otoyolunun temeli atılmıştır. 26 Ekim 2021" ifadeleri yer aldı.
ZENGİLAN'A TARIM PARKI
Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan bölgelerdeki kapsamlı imar ve kalkınma projeleri diğer bölgelerde de devam ediyor.
Bölgede yeni yollar, santraller yapan, yıkılan yerleşim birimlerini yeniden inşa eden Azerbaycan hükümeti, tarım sektörünün geliştirilmesi için çalışmalar yürütüyor.
Bölgedeki tüm projelerde Azerbaycan'a destek sağlayan Türkiye, öncelikli alanlardan biri olarak belirlenen tarım sektörünün gelişmesi için de desteğini sürdürüyor.
Bu kapsamda, işgalden kurtarılan Zengilan'da Türk şirketlerinin de katkısıyla modern teknolojilerle tarım faaliyetlerinin gerçekleştirileceği park kuruluyor.
Çalışmaları aralıksız süren tarım parkında, ekin alanları, seralar, büyükbaş hayvan çiftliği, kesimhane, yem fabrikası ve meyve bahçeleri yer alacak. Çalışanlar için lojman ve dinlenme alanlarının yapıldığı parkta, Karabağ savaşı şehitlerinin hatırasına anıt ve ormanlık alan ile cami inşa edilmesi de planlanıyor.
SON 1 YILDA ÜÇÜNCÜ ZİYARET OLACAK
Erdoğan, daha önce 9 Aralık 2020 ve 15 Haziran 2021'de Azerbaycan'a resmi ziyaretler gerçekleştirdi.
Azerbaycan ordusunun zaferinin ardından 9 Aralık 2020'deki ziyaretinde Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.
Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret eden Başkan Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla 10 Aralık'ta düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.
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