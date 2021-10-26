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Başkan Erdoğan Azerbaycan'da Fuzuli'yi dünyaya açtı! Başkan Erdoğan Fuzuli Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu

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Giriş Tarihi: 26.10.2021 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021
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Başkan Erdoğan Azerbaycan’da Fuzuli’yi dünyaya açtı! Başkan Erdoğan Fuzuli Havalimanı’na inen ilk devlet başkanı oldu

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı topraklarda yapılan ilk büyük proje olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Başkan Erdoğan aynı zamanda Fuzuli Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu. 14 Ocak'ta temeli atılan havalimanı, 124 hektar arazi üzerine inşa edildi. Bölgedeki tüm projelerde Azerbaycan'a destek sağlayan Türkiye, öncelikli alanlardan biri olarak belirlenen tarım sektörünün gelişmesi için de desteğini sürdürüyor.

Türk ve Azerbaycanlı mühendislerin ortak çalışmalarıyla yapılan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nın açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev birlikte gerçekleştirdi.

14 Ocak'ta temeli atılan havalimanı, 124 hektar arazi üzerine inşa edildi. Havalimanı, 3 kilometre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde büyük bir piste sahip. Bakü ile Fuzuli arasında ulaşımı yarım saate düşürecek havalimanı, ikmal ve lojistik çalışmalarda bölge için kritik öneme sahip olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'a geldi.

8 AYDA İNŞA EDİLDİ
Erdoğan'ı taşıyan uçak, Füzuli ilinde 8 ayda inşa edilen ve Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı olan Füzuli Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Erdoğan ve Aliyev, daha sonra havalimanı binasını gezip, yetkililerden bilgi aldı.


KURDELEYİ BİRLİKTE KESTİLER
Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na inen ilk cumhurbaşkanı olurken, kendisini karşılayan Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte havalimanının açılışını gerçekleştirdi. İki lider kurdeleyi birlikte kesti.

Başkan Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

FUZULİ HAVALİMANI'NA İNEN İLK DEVLET BAŞKANI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yapacağı Azerbaycan'daki Fuzuli Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu

TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte, Ahmetbeyli-Füzuli-Şuşa ve Ahmetbeyli-Horadiz-Mincivan-Ağbend Karayolu inşaatını ziyaret ederek temel atma törenine katıldı.

Bölgedeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Erdoğan ve Aliyev, butona basarak kara yolu temeline ilk harcı döktü.

Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, günün anısına imzaladıkları metni, kapsül içinde temele attı.

Metinde, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Horadiz-Cebrayıl-Zengilad-Ağbend (Zengezur Koridoru) otoyolunun temeli atılmıştır. 26 Ekim 2021" ifadeleri yer aldı.


ZENGİLAN'A TARIM PARKI

Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan bölgelerdeki kapsamlı imar ve kalkınma projeleri diğer bölgelerde de devam ediyor.

Bölgede yeni yollar, santraller yapan, yıkılan yerleşim birimlerini yeniden inşa eden Azerbaycan hükümeti, tarım sektörünün geliştirilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Bölgedeki tüm projelerde Azerbaycan'a destek sağlayan Türkiye, öncelikli alanlardan biri olarak belirlenen tarım sektörünün gelişmesi için de desteğini sürdürüyor.

Bu kapsamda, işgalden kurtarılan Zengilan'da Türk şirketlerinin de katkısıyla modern teknolojilerle tarım faaliyetlerinin gerçekleştirileceği park kuruluyor.

Çalışmaları aralıksız süren tarım parkında, ekin alanları, seralar, büyükbaş hayvan çiftliği, kesimhane, yem fabrikası ve meyve bahçeleri yer alacak. Çalışanlar için lojman ve dinlenme alanlarının yapıldığı parkta, Karabağ savaşı şehitlerinin hatırasına anıt ve ormanlık alan ile cami inşa edilmesi de planlanıyor.

SON 1 YILDA ÜÇÜNCÜ ZİYARET OLACAK

Erdoğan, daha önce 9 Aralık 2020 ve 15 Haziran 2021'de Azerbaycan'a resmi ziyaretler gerçekleştirdi.

Azerbaycan ordusunun zaferinin ardından 9 Aralık 2020'deki ziyaretinde Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret eden Başkan Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla 10 Aralık'ta düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.

İşgalden kurtarılan Füzuli dünyaya açılıyor İŞGALDEN KURTARILAN FÜZULİ DÜNYAYA AÇILIYOR

Başkan Erdoğan Azerbaycan’a gidiyor BAŞKAN ERDOĞAN AZERBAYCAN'A GİDİYOR

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