Meral Akşener'den İmamoğlu ve Mansur Yavaş açıklaması! 2023 seçimlerine yönelik Kılıçdaroğlu'na flaş çağrı!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener Kılıçdaroğlu'na seslenirken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan birinin aday gösterilmesi halinde bu isimlere karşı çıkmayacaklarını belirtti. Millet İttifakı'nın 2023 adayı kim olacak? İşte o sözler...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan birinin cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi durumunda bu isimlerin adaylıklarına karşı çıkmayacaklarını bildirdi.
SİSTEMDE BİR BAŞKAN YARDIMCISI OLABİLİR
Akşener, Karar TV'de katıldığı programda, cumhurbaşkanı adaylarının Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacağını dile getirerek, şunları söyledi:
"Parlamenter sisteme hızlı bir şekilde geçilecek. Sistemde bir Cumhurbaşkanı olacak. Bir başkan yardımcısı olabilir. O da başbakan gibi çalışabilir. Seçilen Cumhurbaşkanı da tekrar seçilmesine gerek yok."
YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA HAYIR DEMEYİZ
Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile ilgili şunları kaydetti:
"Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da Millet İttifakı'nın belediye başkanları. İki ismin de seçilmesi için gayret gösterdim. Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği halde biz 'hayır' demeyiz."
İKİ ADAY ARASINDA TARAFTARLAŞMA
"63 ilin ilçelerinde insanlarla görüşüyorum. Muhalif seçmeni iki arkadaşımız üzerinden taraftarlaştırmaya döndü bu iş. Bunu yanlış buluyorum. Taraftarlaşan insanlar 'o insanların arkasında yürüyecek mi yürümeyecek mi?' diye bir endişem var. Tek ve ortak adayla gidilmesini de öneriyorum. Sayın Kılıçdaroğlu döner de iki arkadaştan birini aday gösterirse hayır demeyiz."
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