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Başkan Erdoğan Azerbaycan'da Fuzuli'yi dünyaya açacak!

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Giriş Tarihi: 26.10.2021 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021
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Başkan Erdoğan Azerbaycan’da Fuzuli’yi dünyaya açacak!

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı topraklarda yapılan ilk büyük proje olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Başkan Erdoğan özel ziyareti için saat 10.00'da yola çıktı. 14 Ocak'ta temeli atılan havalimanı, 124 hektar arazi üzerine inşa edildi. Bölgedeki tüm projelerde Azerbaycan'a destek sağlayan Türkiye, öncelikli alanlardan biri olarak belirlenen tarım sektörünün gelişmesi için de desteğini sürdürüyor.

Türk ve Azerbaycanlı mühendislerin ortak çalışmalarıyla yapılan Fuzuli Uluslararası Havalimanı, 26 Ekim'de Başkan Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete giriyor.

14 Ocak'ta temeli atılan havalimanı, 124 hektar arazi üzerine inşa edildi. Havalimanı, 3 kilometre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde büyük bir piste sahip. Bakü ile Fuzuli arasında ulaşımı yarım saate düşürecek havalimanı, ikmal ve lojistik çalışmalarda bölge için kritik öneme sahip olacak.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU DUYURDU

Ulaştırma ve Altyapı BakanI Adil Karaismailoğlu resmi Twitter hesabından Azerbaycan Fuzuli Uluslararası Havalimanı hakkında paylaşımda bulundu.

Açılışı Başkan Erdoğan'ın yapacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, "8 ayda tamamlanan ve Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklara inşa edilen ilk havalimanı olan Azerbaycan Fuzuli Uluslararası Havalimanı Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile açılıyor!" ifadelerine yer verdi.

ZENGİLAN'A TARIM PARKI

Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan bölgelerdeki kapsamlı imar ve kalkınma projeleri diğer bölgelerde de devam ediyor. Bölgede yeni yollar, santraller yapan, yıkılan yerleşim birimlerini yeniden inşa eden Azerbaycan hükümeti, tarım sektörünün geliştirilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Bölgedeki tüm projelerde Azerbaycan'a destek sağlayan Türkiye, öncelikli alanlardan biri olarak belirlenen tarım sektörünün gelişmesi için de desteğini sürdürüyor.

Bu kapsamda, işgalden kurtarılan Zengilan'da Türk şirketlerinin de katkısıyla modern teknolojilerle tarım faaliyetlerinin gerçekleştirileceği park kuruluyor.

Çalışmaları aralıksız süren tarım parkında, ekin alanları, seralar, büyükbaş hayvan çiftliği, kesimhane, yem fabrikası ve meyve bahçeleri yer alacak. Çalışanlar için lojman ve dinlenme alanlarının yapıldığı parkta, Karabağ savaşı şehitlerinin hatırasına anıt ve ormanlık alan ile cami inşa edilmesi de planlanıyor.

SON 1 YILDA ÜÇÜNCÜ ZİYARET OLACAK

Erdoğan, daha önce 9 Aralık 2020 ve 15 Haziran 2021'de Azerbaycan'a resmi ziyaretler gerçekleştirdi.

Azerbaycan ordusunun zaferinin ardından 9 Aralık 2020'deki ziyaretinde Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret eden Başkan Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla 10 Aralık'ta düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.

İşgalden kurtarılan Füzuli dünyaya açılıyor İŞGALDEN KURTARILAN FÜZULİ DÜNYAYA AÇILIYOR

Başkan Erdoğan Azerbaycan’a gidiyor BAŞKAN ERDOĞAN AZERBAYCAN'A GİDİYOR

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