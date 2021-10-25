Kabine Toplantısı canlı izle: 25 Ekim Kabine Toplantısı kararları neler? Kabine Toplantısı'nda hangi kararlar alındı? Online eğitim, kısıtlamalar...
25 Ekim Kabine Toplantısı kararları neler? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği Kabine Toplantısı, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı. Kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde bu hafta iç- dış gündem, koronavirüste vaka ve aşılamada gelinen nokta, fahiş fiyatla ve terörle mücadeledeki son durum ele alınacak. Alınan kararlar ise araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 25 Ekim Kabine Toplantısı kararları neler? Kabine Toplantısı'nda hangi kararlar alındı? Online eğitim, kısıtlamalar...
25 Ekim Kabine Toplantısı kararları neler? Kabine Toplantısı'nda hangi kararlar alındı? Araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile ülkemizdeki koronavirüs salgın süreci konuşulacak. Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından canlı yayın ile açıklanacak. Sizler için detayları haberimizde derledik. İşte, 25 Ekim Kabine Toplantısı kararları neler? Kabine Toplantısı'nda hangi kararlar alındı?
BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI İLE İLGİLİ ULUSA SESLENECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği Kabine toplantısı kararları ile ilgili bir ulusa sesleniş programı düzenleyecek. Bakanlar Kurulu sonrası Külliye'de kameralar karşısına geçecek olan Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı kararları ile gündeme dair değerlendirmelerini duyuracak.
CUMHURBAŞKANLIĞI'NDA KRİTİK KABİNE TOPLANTISI: GÜNDEM YOĞUN
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Bakanlar Kurulu'nda sıcak gündem ve dış politikaya ilişkin önemli konular masaya yatırılacak ve ilgili bakanlar tarafından sunum yapılacak.
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