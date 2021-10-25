Kabine Toplantısı canlı izle: 25 Ekim Kabine Toplantısı kararları neler? Kabine Toplantısı’nda hangi kararlar alındı? Online eğitim, kısıtlamalar...

25 Ekim Kabine Toplantısı kararları neler? Kabine Toplantısı'nda hangi kararlar alındı? Araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile ülkemizdeki koronavirüs salgın süreci konuşulacak. Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından canlı yayın ile açıklanacak. Sizler için detayları haberimizde derledik. İşte, 25 Ekim Kabine Toplantısı kararları neler? Kabine Toplantısı'nda hangi kararlar alındı?

BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI İLE İLGİLİ ULUSA SESLENECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği Kabine toplantısı kararları ile ilgili bir ulusa sesleniş programı düzenleyecek. Bakanlar Kurulu sonrası Külliye'de kameralar karşısına geçecek olan Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı kararları ile gündeme dair değerlendirmelerini duyuracak.