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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.10.2021
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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde yapılan terör operasyonu hakkında açıklama yaptı. Bakanlık 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz! Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi." denildi.

Detaylar gelecek...

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