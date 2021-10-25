Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 25 Ekim Pazartesi vaka sayıları

BAKAN KOCA: BAZI İLLERDE FARK BÜYÜK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''İkinci doz aşı oranının Türkiye genelinde %77,5'i geçmesi gurur duyulacak bir toplumsal başarıdır. Halen 56 ilimiz ülke ortalamasının altında, bazı illerde fark büyük. Aşıyla birlikte tedbirlerin de önemli olduğunu unutmamalıyız.'' ifadelerini kullandı.