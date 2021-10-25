Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 25 Ekim Pazartesi vaka sayıları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 663 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, bugün 27.663 yeni vaka tespit edilirken 232 vatandaşımız hayatını kaybetti.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''İkinci doz aşı oranının Türkiye genelinde %77,5'i geçmesi gurur duyulacak bir toplumsal başarıdır. Halen 56 ilimiz ülke ortalamasının altında, bazı illerde fark büyük. Aşıyla birlikte tedbirlerin de önemli olduğunu unutmamalıyız.'' ifadelerini kullandı.
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