25 Ekim 2021, Pazartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 25 Ekim Pazartesi vaka sayıları

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Giriş Tarihi: 25.10.2021 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 25 Ekim Pazartesi vaka sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 663 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, bugün 27.663 yeni vaka tespit edilirken 232 vatandaşımız hayatını kaybetti.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

BAKAN KOCA: BAZI İLLERDE FARK BÜYÜK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''İkinci doz aşı oranının Türkiye genelinde %77,5'i geçmesi gurur duyulacak bir toplumsal başarıdır. Halen 56 ilimiz ülke ortalamasının altında, bazı illerde fark büyük. Aşıyla birlikte tedbirlerin de önemli olduğunu unutmamalıyız.'' ifadelerini kullandı.

24 EKİM VAKA TABLOSU

23 EKİM VAKA TABLOSU

22 EKİM VAKA TABLOSU

21 EKİM VAKA TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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