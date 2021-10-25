Erkan Tan nerede, neden yok? Milli değerlere bağlı ve evrensel değerlere saygılı, Türkiye'nin lider haber kanalı A Haber'de hafta içi her gün saat 06.00'da Sabah Ajansı programını sunan gazeteci ve sunucu Erkan Tan, 25 Ekim tarihli programda yer almadı. Erkan Tan'ın bugün ekranlarda olmaması nedeniyle vatandaşlar başarılı sunucunun neden olmadığını araştırmaya başladı. Peki, Erkan Tan nerede, neden yok? A Haber sunucusu Erkan Tan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte haberin detayları...

ERKAN TAN NEREDE, NEDEN YOK?

Gazeteci Erkan Tan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıkladı. Tan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: