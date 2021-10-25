Erkan Tan nerede, neden yok? A Haber sunucusu Erkan Tan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
Erkan Tan neden yok? Başarılı sunucu Erkan Tan'ın bugün ekranlarda gözükmemesi nedeniyle programda neden olmadığı araştırılmaya başlandı. Üzücü haberi sosyal medya hesabından duyuran Erkan Tan, ekranlarda neden olmadığını açıkladı. Peki, Erkan Tan nerede, neden yok? A Haber sunucusu Erkan Tan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Erkan Tan hakkında merak edilenler...
Erkan Tan nerede, neden yok? Milli değerlere bağlı ve evrensel değerlere saygılı, Türkiye'nin lider haber kanalı A Haber'de hafta içi her gün saat 06.00'da Sabah Ajansı programını sunan gazeteci ve sunucu Erkan Tan, 25 Ekim tarihli programda yer almadı. Erkan Tan'ın bugün ekranlarda olmaması nedeniyle vatandaşlar başarılı sunucunun neden olmadığını araştırmaya başladı. Peki, Erkan Tan nerede, neden yok? A Haber sunucusu Erkan Tan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte haberin detayları...
ERKAN TAN NEREDE, NEDEN YOK?
Gazeteci Erkan Tan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıkladı. Tan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Sonunda hastalık bizi de tuttu. Koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı... Aşılarım tam, genel durumum Elhamdüllillah iyidir. Şimdilik soğuk algınlığı belirtileri var. Karantina kuralları gereği televizyon yayınlarına ara vermiş bulunuyorum. ALLAH'ım hasta kullarına şifa bağışla..."
ERKAN TAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Gazeteci ve sunucu Erkan Tan, 6 Ağustos 1967 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Şırnak kökenli bürokrat Hikmet Tan'ın oğludur. Babasının mesleği nedeniyle çocukluğu birçok şehirde geçen Tan, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde başladığı ilkokulu, Erzurum'un Tekman ilçesinde devam ettirdikten sonra İzmir'in Foça ilçesinde tamamlamıştır. İzmir Foça Midilli Ortaokulu'nda başladığı ortaöğretimini ise Tokat'ta bulunan Erbaa Ortaokulu'ndan bitirmiştir.
1980 yılında İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde yatılı öğrenci olarak başladığı lise eğitimini 1984 yılında tamamlamıştır. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 1989 yılında TRT'nin açtığı spikerlik sınavını kazandı ve Eylül 1989'da TRT Ankara televizyonunda çalışma hayatına başladı.
1999 yılına kadar TRT kanallarında değişik programlarda görev aldı. Birçok tv kanalında program sunmuştur. Takvim Gazetesi yazarı Erkan Tan, 2015 yılından itibaren A Haber kanalında Sabah Ajansı programını sunuyor.
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