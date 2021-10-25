Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan DEAŞ hamlesi! 4 ilde gözaltı kararları alındı
Son dakika haberleri... Türkiye, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarına devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, "DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 6 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi." ifadelerine yer verdi.
Ankara merkezli 4 ilde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 6 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 6 şüphelinin, Ankara merkezli 4 ilde, gözaltına alınmalarına karar verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.