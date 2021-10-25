‘Erdoğan’a suikastı helikopter arızası önledi’
15 Temmuz Derneği'nin düzenlediği "Hafızanda Ne Var?" programının ekim ayı konuğu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın oldu. "Asırlık Gece" kitabının da yazarı olan Hüseyin Aydın, o gecenin bir milat olduğunu belirtti.
15 Temmuz Derneği'nin düzenlediği "Hafızanda Ne Var?" programının ekim ayı konuğu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın oldu. "Asırlık Gece" kitabının da yazarı olan Hüseyin Aydın, o gecenin bir milat olduğunu belirtti.
Başkan Erdoğan'a yönelik suikast düzenleme planının, yaşanan helikopter arızası sayesinde boşa çıktığını anlatan Aydın, "Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikaste giden ekip, TSK'nın üç seçilmiş birliği olan MAK Timleri, SAT Timleri ve Özel Kuvvetler'den oluşturuldu.
Bu üç timin aynı anda sahada olduğu bir başka operasyon yok. 15 Temmuz'un dönüm noktalarından biri suikast timinin hedefine ulaşamaması oldu. Cumhurbaşkanımızın Grand Yazıcı Otel'deki villalardan birinde tatil yapacağını öğreniyorlar. Ama İstanbul'dan hareketinden sonra helikopteri arıza yapıyor.
Otelin helikopteri Çıldır Havalimanı'na çağrılıyor. Cumhurbaşkanımız otelin helikopteriyle gece otele iniş yapıyor. Dolayısıyla İstanbul'dan havalandığını biliyorlar ama bakıyorlar ki o helikopter otele gelmiyor. Arızası giderildikten sonra Otluk Koyu'na geliyor. O gece darbe girişimi erkene alınınca yerini tam tespit edemiyorlar. Grand Yazıcı'da mı otluk Koyu'nda mı olduğundan emin değiller. Bu helikopter arızası sıra dışı bir olay ve kader planının bir parçası bana göre" dedi.
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