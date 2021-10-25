‘Erdoğan’a suikastı helikopter arızası önledi’

Otelin helikopteri Çıldır Havalimanı'na çağrılıyor. Cumhurbaşkanımız otelin helikopteriyle gece otele iniş yapıyor. Dolayısıyla İstanbul'dan havalandığını biliyorlar ama bakıyorlar ki o helikopter otele gelmiyor. Arızası giderildikten sonra Otluk Koyu'na geliyor. O gece darbe girişimi erkene alınınca yerini tam tespit edemiyorlar. Grand Yazıcı'da mı otluk Koyu'nda mı olduğundan emin değiller. Bu helikopter arızası sıra dışı bir olay ve kader planının bir parçası bana göre" dedi.