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Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü

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Giriş Tarihi: 25.10.2021 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021
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Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, görüşmede Özbekistan'da yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Şevket Mirziyoyev'i tebrik ederek, seçim sonuçlarının kardeş Özbekistan halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, Özbekistan'da yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Mirziyoyev'i tebrik etti, seçim sonuçlarının kardeş Özbekistan halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

GAYRETLERİMİZ SÜRECEK

Gücünü ortak tarih ve kültürden alan iki ülke ilişkilerinin yeni dönemde daha da güçleneceğine, stratejik ortaklığın dayanışma ve samimiyetle daha da pekişeceğine inandığını belirten Erdoğan, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin bölgesel güvenlik, istikrar ve refaha katkıda bulunacak şekilde her alanda geliştirilmesi için gayretlerini sürdüreceklerini ifade etti.

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