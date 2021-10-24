Yeni yasaklar gelecek mi? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kısıtlama olacak mı?
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni yasaklar gelecek mi? Kısıtlama olacak mı? Ülkemizde koronavirüsle mücadele sürüyor. Son dönemde vaka sayılarında artış yaşanmasıyla birlikte yasakların ve kısıtlamanın olup olmayacağı merak ediliyor. Bakanlar Kurulu kabine toplantısından yeni bir karar çıkıp çıkmayacağı gündemde. Artan vaka sayıları ve aşılama sürecindeki son durum ele alınacak. Peki; yeni yasaklar gelecek mi? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
Yeni yasaklar gelecek mi? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kısıtlama olacak mı? Koronavirüsle mücadele sürecinde geçtiğimiz aylarda uygulanan yasakların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Normalleşmeyle birlikte uygulanan tüm yasaklar kaldırılmıştı. Ancak son günlerde vaka sayılarında artış yaşanmasıyla, kabine toplantısında bu konunun gündeme alınması bekleniyor.
YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ?
Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak. Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum konuşulacak.
Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçerek, Kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Bakanlar Kurulu'nda sıcak gündem ve dış politikaya ilişkin önemli konular masaya yatırılacak ve ilgili bakanlar tarafından sunum yapılacak.
BİLİM KURULU ÜYESİNDE "KISITLAMA" AÇIKLAMASI
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vaka sayılarındaki artışa bağlı kısıtlamaların gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin, "Kısıtlama yapmanın zamanı değil. Elimizde çok güçlü bir silah, aşımız var. Böyle bir düşünce ya da böyle bir konuşmayı şu an değerlendirmenin çok anlamı yok diye düşünüyorum.
Şu an bu konuda tasalanmak yerine aslında toplumun mevcut kurallara dikkat etmesi, kapalı alanlarda maske takması, mesafeye dikkat etmesi, hastalık durumu şüpheli olanların sağlık kuruluşuna başvurması gerekir. Aşısı eksik olanlar ya da hiç aşı olmamış olanlar aşılarını yaptırırsa bu konuları hiç konuşmamıza gerek olmayacağı kanısındayım" diye konuştu.
'GENÇLERİMİZ AŞILARINI OLSUNLAR'
Prof. Dr. İlhan, üniversitelerde aşı birimleri kurulduğunu belirterek, "Biz Gazi Üniversitesi olarak, üniversitemize gelen öğrencilerimiz için, memleketinde aşı olamamış insanlar için rektörlük kampüsü girişine sayın rektörümüzün destekleri ile bir aşı merkezi açtık.
Bu çok önemli bir şey; gençlerimiz, personelimiz hatta diğer vatandaşlarımız gelip burada aşılarını tamamlayabiliyorlar. Bunlar çok güzel, örnek olması gereken uygulamalar bence. Hastalığın kimi nasıl etkileyeceği konusunda şu an yüzde 100 bilgi söz konusu değil. Çok genç çok sağlıklı biri de koronavirüsten etkilenip hayatını kaybedebiliyor.
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- Yeni yasaklar gelecek mi? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kısıtlama olacak mı?
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