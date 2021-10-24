CHP teröristleri anmaya devam ediyor! İSKİ Su İnşaat Daire Başkanı Secaattin Varer DHKP-C'li terörist Ebru Timtik'in ölümünü kutsadı
Terör örgütü PKK'nın siyasi ayakçısı HDP ile ortaklık yapan CHP, teröristleri de kutsamaya devam ediyor. İSKİ'nin Su İnşaat Daire Başkanı Secaattin Varer, DHKP-C'li terörist Emru Timtik hakkında skandal ifadeler kullandı. Varer yaptığı paylaşımda, "Işıklarda uyu yoldaş" ifadelerine yer verdi.
CHP'li İBB'deki skandalların ardı arkası kesilmiyor. Bunlara son olarak DHKP-C'li terörist Emru Timtik'in ölümünün ardından "Işıklarda uyu yoldaş" paylaşımı yapan İBB'nin iştiraklerinden İSKİ'nin Su İnşaat Daire Başkanı Secaattin Varer eklendi. Varer, daha sonra paylaşımını sildi.
Millet İttifakı'nın gizli ortağı, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle hareket eden CHP'de her gün yeni bir skandal karşımıza çıkıyor. Şimdi'de İBB'nin iştiraklerinden İSKİ'de Daire Başkanı olarak görev yapan Secaattin Varer bir başka eli kanlı terör örgütü DHKP-C'li bir militanın ölümünün ardından sözde "kutsama" mesajları paylaştı. Üstelik adına paylaşımlar yaptığı kişi şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristler için "Çocuklar çok kararlı talepleri yerine getirilmezse öldürecekler" ifadelerini kullanarak terörist kimliğini ortaya koymuştu.
DHKP-C'Lİ EBRU TİMTİK İÇİN PAYLAŞIMLAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan İSKİ'nin Su İnşaat Daire Başkanı Secaattin Varer, DHKP-C'li terörist Ebru Timtik'in ölüm orucu eylemi sonrası Twitter hesabından Timtik'in fotoğrafını paylaşıp "Işıklarda uyu yoldaş" mesajnı paylaştı. Varer, tepkiler gelince paylaşımını sildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni HDP'nin "arpalığı" haline getiren Ekrem İmamoğlu'nun üst düzey yöneticisi Secaattin Varer'in paylaşımına bu kadar tepki çekmesinin nedeni ne?
İşte savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin ardından tutuklanan Ebru Timtik'in kirli geçmişi:
KIZINI DHKP-C'NİN EYLEMİNDEN ALMAK İSTEYEN ANNEYLE TARTIŞTI BAĞIRDI
2010 Ocak ayında aralarında avukat Ebru Timtik'in de bulunduğu bir grup; DHKP/C terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılması için Edirne'de eylem yapmak istedi ancak polis grubun kente girmelerine izin vermedi.
Anne Güler Emir, 'Arkadaşıma gidiyorum' diyerek evden çıkan kızı Alev Emir'i televizyonda DHKP/C terör örgütü için eylem yapan grupta görünce harekete geçti. Kızı Alev Emir'in Kırklareli'nin Babaeski İlçesi'ndeki dinlenme tesisinde olduğunu öğrenen anne Güler Emir, 6 Ocak 2010 tarihinde akrabaları ile birlikte bu tesise geldi.
GÜLER EMİR: "NİYE ALIKOYUYORSUNUZ BENİM KIZIMI?"
Anne Güler Emir, 17 yaşındaki kızı Alev Emir'i DHKP-C üyeleri için eylem yapan gruptan istedi ve İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Ebru Timtik'le tartışma yaşandı.
Anne Güler Emir; Ebru Timtik'in yanına gitti ve "Bunları dağa mı çıkaracaksınız? Niye alıkoyuyor sunuz benim kızı mı? Kızım reşit bile değil. Ben kızımı gezmeye gidiyor diye biliyordum. Olayı televizyonda kızımı görüp öğrendim. Ben 3 gündür kızımı arıyorum" ifadelerini kullandı.
EBRU TİMTİK: "SEN KİMSİN?"
Terörist Ebru Timtik ise anne Güler Emir'e tepki gösterdi ve "Yavaş.. Yavaş konuş. Bir dakika.. Yavaş konuş. Yavaş konuş ya. Sen kimsin?" diye sordu.
GÜLER EMİR: "BEN KIZIMIN ANNESİYİM"
Anne Güler Emir ise Ebru Timtik'e; "Ben kızımın annesiyim" dedi. Ebru Timtik ise; "Bana bağırmaya hakkın var mı?" ifadelerini kullandı.
Anne Güler Emir, 17 yaşındaki kızı Alev Emir'i de alarak otomobil ile İstanbul'a doğru haraket etti.
İBB BÜROKRATININ ÖVDÜĞÜ TERÖRİST EBRU TİMTİK SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ'I DA TEHDİT ETMİŞTİ
DHKP-C'li terörist Ebru Timtik, Savcı Mehmet Selim Kiraz şehit edilmeden önce "Berkin Elvan'ın katillerinden hesap soracağız. Devlet kimseyi sonsuza kadar koruyamaz" ifadeleriyle tehdit etmişti.
EBRU TİMTİK: ÇOCUKLAR ÇOK KARARLI TALEPLERİ YERİNE GETİRİLMEZSE (SAVCIYI MEHMET SELİM KİRAZ) ÖLDÜRECEKLER
İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz 31 Mart 2015 tarihinde makam odasında terör örgütü DHKP/C üyeleri Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından rehin alınarak şehit edilmişti.
Savcı Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li terörist Şafak Yayla
İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat da olan terörist Ebru Timtik'in de bulunduğu bir grup DHKP-C'li teröristler ile görüşmüş, Ebru Timtik gazetecilere mütebessim bir suratla, "Çocuklar çok kararlı talepleri yerine getirilmezse öldürecekler" diye açıklama yapmıştı.
Savcı Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li terörist Bahtiyar Doğruyol
SAVCILIK KAYITLARINDA EBRU TİMTİK'İN KİRLİ GEÇMİŞİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kayıtlarına göre, Ebru Timtik' DHKP-C'nin legal görünüm altında illegal faaliyette bulunduğu iddiası ile Halkın Hukuk Bürosu avukat yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada 12 Eylül 2017 günü gözaltına alındığı, akabinde 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.
İTİRAFÇI ANLATTI
DHKP-C terör örgütü içerisinde faaliyet gösterirken yakalanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren bir sanığın ifadesinde, Timtik ile ilgili ifadelerin geçtiği belirlendi. İtirafçı sanığın Timtik'in de aralarında bulunduğu avukatların ziyaretine geldiğini söylediği anlaşıldı. Avukatların örgüt ile hapishane sorumluları arasındaki bağlantıyı sağladığını ve örgütün üst düzey yöneticilerine bilgi aktardığını anlattığı öğrenildi.
Kayıtlara göre başka bir itirafçı sanık da Ebru Timtik'in örgüte ait Gençlik Federasyonu'na gelip gittiği yönünde beyanlarda bulunduğu. Yine başka bir sanığın ise, "Güzeltepe'de bir suikast yaptık, yaralı var… Halkın Hukuk Bürosu'nda görevli, bize devamlı kuryelik yapan, haber getiren Ebru Timtik verdi bana… Ben şimdi time geçtiğim dönemde A.A. beni örgüt içinde hain olarak gösterip örgütten kaçtığımı söyledi… O dönem en son A.A. bana görev verdikten sonra kendisiyle iletişim kurmam için Ebru Timtik'ten bağlantı kurmamı söyledi" şeklindeki ifadesinde Timtik'in adı örgütte 'kurye' olarak geçtiği görüldü.
Edinilen bilgiye göre, Timtik'in yakalandığı Ankara Umut Hukuk Bürosu adresinde yapılan aramalarda, DHKP-C terör örgütünün kurucusu Dursun Karataş'ın fotoğrafı ve örgüte ait çok sayıda görsel bulundu. Yine aramalarda, örgütsel doküman ve videolar ele geçirildi.
ÖRGÜTÜN ARACISI
Ebru Timtik'in tanık beyanlarına göre, DHKP-C terör örgütünün hapishane sorumları ile arasındaki bağlantıyı sağlayan ve kuryelik yapan şahıs olduğu belirlendi. Halkın Hukuk Bürosu adı altındaki avukatlık yapılanmasında faaliyet gösterdiği anlaşıldı.
TERÖRİSTLERİN CENAZE VE ANMALARINA KATILDI
Güvenlik güçleri ile girilen çatışmada öldürülen örgüt üyesi Elif Sultan Kalsen isimli teröristin cenaze törenine ve Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı odasında katleden DHKP-C mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol'un anma törenine katıldığı belirlendi.
Yine Timtik'in örgüt içi gizli haberleşme yetkisine sahip olduğu, örgütün düzenlediği basın açıklamalarına katıldığı kaydedildi. Timtik'in DHKP-C terör örgütü ile organik bağ içine girip hiyerarşik yapısına dahil olduğu, örgüt üyeliği için aranan 'süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk' gerektiren faaliyetlere katıldığı ve örgütün amacı, menfaatine katkı sağladığı anlaşıldı.
DHKP-C'NİN SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSUYLA SAKLANDIKLARI DELİKTE YAKALANDI
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C'nin talimatları doğrultusunda hareket ettiği belirlenen Halkın Hukuk Bürosu avukatlarına yönelik çalışma başlatmıştı.
Söz konusu soruşturma kapsamında 20 Haziran 2019'da Kağıthane'de bir örgüt hücresine düzenlenen operasyonda, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesi "gri" kategoride yer alan ve örgütün sözde Türkiye Komitesi Sorumlusu olan "Derya" kod adlı Kamile Kayır ile avukatlar Ayşegül Çağatay, Nadide Özdemir, Görkem Ağdede, Ebru Timtik, Özkan Aslan ve hukuk bürosunda sekreter olan Gülser Sarıgül saklandıkları delikte yakalandı ve gözaltına alındı.
ÖLÜM EYLEMİNE BAŞLADI TEDAVİYİ REDDETTİ
Cezaevinde ölüm eylemine başlayan Timtik'in 30 Temmuz 2020'de hastaneye yatırılmasına karar verildi. Ancak hem Timtik hem refakatçileri tedavi istemedi. Ölüm eylemini sonlandırması için sonraki günler devam eden telkin fayda etmedi. Timtik'in hastaneye kaldırılmadan önce, "şuurumu yitirsem de tedavi etmesinler" diye kağıt imzaladığı belirtildi.
ÖLÜM EYLEMİNİN 238. GÜNÜNDE CAN VERDİ
Ebru Timtik DHKP-C terör örgütünün talimatıyla cezaevinde 238 gündür tuttuğu ölüm eylemine dayanamayarak can verdi.
CHP'Lİ CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, terör örgütü DHKP-C üyesi Ebru Timtik'in cezaevindeyken başlattığı eylem sonucu ölmesiyle ilgili sözde taziyelerini de iletti. Kaftancıoğlu İstanbul Barosu önünde terörist için düzenlenen etkinlikte, 'Adil yargılanmayı talep ediyordu. Bu mücadeleyi böylesi acı bir günde bir kez daha paylaşmak isterim' ifadelerini kullandı.
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