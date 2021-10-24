CHP teröristleri anmaya devam ediyor! İSKİ Su İnşaat Daire Başkanı Secaattin Varer DHKP-C’li terörist Ebru Timtik’in ölümünü kutsadı

GÜLER EMİR: "NİYE ALIKOYUYORSUNUZ BENİM KIZIMI?"

Anne Güler Emir, 17 yaşındaki kızı Alev Emir'i DHKP-C üyeleri için eylem yapan gruptan istedi ve İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Ebru Timtik'le tartışma yaşandı.

Anne Güler Emir; Ebru Timtik'in yanına gitti ve "Bunları dağa mı çıkaracaksınız? Niye alıkoyuyor sunuz benim kızı mı? Kızım reşit bile değil. Ben kızımı gezmeye gidiyor diye biliyordum. Olayı televizyonda kızımı görüp öğrendim. Ben 3 gündür kızımı arıyorum" ifadelerini kullandı.

EBRU TİMTİK: "SEN KİMSİN?"

Terörist Ebru Timtik ise anne Güler Emir'e tepki gösterdi ve "Yavaş.. Yavaş konuş. Bir dakika.. Yavaş konuş. Yavaş konuş ya. Sen kimsin?" diye sordu.

GÜLER EMİR: "BEN KIZIMIN ANNESİYİM"

Anne Güler Emir ise Ebru Timtik'e; "Ben kızımın annesiyim" dedi. Ebru Timtik ise; "Bana bağırmaya hakkın var mı?" ifadelerini kullandı.

Anne Güler Emir, 17 yaşındaki kızı Alev Emir'i de alarak otomobil ile İstanbul'a doğru haraket etti.