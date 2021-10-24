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PKK yayın organları Mezopotomya Ajansı ve Jin News'e ödül verilen törene CHP'li Özgür Özel damga vurdu

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Giriş Tarihi: 25.10.2021 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021
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PKK yayın organları Mezopotomya Ajansı ve Jin News’e ödül verilen törene CHP’li Özgür Özel damga vurdu

CHP ile HDP arasındaki ittifak seçimlerin ardından ödül törenlerin de görülmeye başlandı. Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), terör örgütü PKK'nın yayın organları Mezopotamya Ajansı ve Jin News'e ödül verdi. Ödül töreninde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Sözcüsü Ebru Günay ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı da katıldı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Sözcüsü Ebru Günay ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın da katıldığı törende Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), terör örgütü PKK'nın yayın organları Mezopotamya Ajansı ve Jin News'e ödül verdi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından verilen "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" için Ankara'da tören düzenlendi.

CHP'nin HDP ile yaptığı ittifak artık ödül törenlerine de yansımaya başladı.

PKK MEDYASINA ÖDÜL

Törende PKK yayın organlarından Mezopotamya Ajansı ve Jinnews'e de ödül verildi.

CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL DE TÖRENE KATILDI

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen törene, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Sözcüsü Ebru Günay, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve CHP Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen gibi isimler katıldı.

Mezopotamya Ajansı'ndan Cemil Uğur'a 'Rafet Genç Haber Ödülü', Jinnews'ten Filiz Zeyrek'e '2020 yılı Röportaj Ödülü' verilirken, TTB Başkanı Fincancı da Dayanışma Ödülü'nü aldı.

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