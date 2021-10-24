PKK yayın organları Mezopotomya Ajansı ve Jin News’e ödül verilen törene CHP’li Özgür Özel damga vurdu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Sözcüsü Ebru Günay ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın da katıldığı törende Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), terör örgütü PKK'nın yayın organları Mezopotamya Ajansı ve Jin News'e ödül verdi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından verilen "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" için Ankara'da tören düzenlendi.