CHP'li Ünal Çeviköz'den skandal! Türk yargısını hedef alan 10 yabancı elçiyi savundu
Gezi Parkı olaylarının finansörü Osman Kavala "serbest kalsın" diyerek Türk yargısını hedef alan ve bu adımla Türkiye'nin içişlerine karışan 10 ülkenin büyükelçisinin yanında saf tutan CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, büyükelçilerin 'istenmeyen adam' ilan edilmesinin hata olduğunu savundu. Çeviköz, "10 büyükelçi dostça yükümlülüğümüzü hatırlatmışlardır." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin dış politikada attığı her adımı eleştiren ve elde edilen başarılara rağmen anlamsız eleştirilerini sürdüren CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz bu kez de Türk yargısını hedef alan büyükelçilerin safında yer aldı.
10 ülkenin büyükelçisi yaptıkları ortak çağrı ile bağımsız Türk yargısına müdahale etme girişiminde bulunurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu büyükelçilerin istenmeyen adam ilan edilmesinin talimatını verdiğini söyledi.
"TELAFİSİ OLMAYAN BİR BOYUTA TAŞIYACAKTIR"
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çeviköz, "Ülkemizde görev yapan 10 Büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi Türkiye'nin uluslararası alandaki yalnızlığını telafisi olmayan bir boyuta taşıyacaktır. Dışişleri Bakanının bu hatadan dönülmesi için gereğini yapacağını umuyorum. Aksi takdirde görevden affını istemesi gerekir." ifadelerini kullandı.
"DOSTA BU YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZÜ HATIRLATMIŞLARDIR"
Bir kullanıcının kendisine yönelttiği "Peki 10 büyükelçinin Türkiye'nin içişlerine karışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruya da yanıt veren Çeviköz, "Kimse Türkiye'nin iç işlerine karışmamıştır, karışamaz. İnsan hakları bu devirde hiç bir ülkenin iç işi değildir. Osman Kavala ile ilgili durum AİHM'nin kararıdır. Bunu uygulamak anayasamızın gereğidir. 10 Büyükelçi dostça bu yükümlülüğümüzü hatırlatmışlardır. Anlayana!" dedi.
MAVİ VATAN'I HEDEF ALMIŞTI
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, daha önce Mavi Vatan'ı hedef almış ve Yunanistan yanlısı açıklamalarda bulunmuştu. Çeviköz konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda, "Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız." demişti.
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