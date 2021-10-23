CHP’li Ünal Çeviköz’den skandal! Türk yargısını hedef alan 10 yabancı elçiyi savundu

MAVİ VATAN'I HEDEF ALMIŞTI

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, daha önce Mavi Vatan'ı hedef almış ve Yunanistan yanlısı açıklamalarda bulunmuştu. Çeviköz konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda, "Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız." demişti.