Başkan Erdoğan Eskişehir Valiliğini ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Valiliğine ziyarette bulundu. Başkan Erdoğan, ziyarette valilik özel defterini imzalayarak Vali Ayyıldız'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Valiliğine ziyarette bulundu.
Valilik girişinde tören mangasını selamlayan Başkan Erdoğan, Vali Erol Ayyıldız tarafından karşılandı.
Başkan Erdoğan, ziyarette valilik özel defterini imzalayarak Vali Ayyıldız'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.