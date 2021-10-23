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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama

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Giriş Tarihi: 23.10.2021 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021
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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığından İsrail’e kınama

Son dakika haberi | Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "İsrail Yüksek Planlama Konseyinin önümüzdeki hafta Batı Şeria’daki çeşitli İsrail yerleşimlerinde 3 bin 100 yeni konutun inşasını onaylama planını kınıyoruz" denildi.

Türk Dışişleri Bakanlığı, İsrail Yüksek Planlama Konseyinin önümüzdeki hafta Batı Şeria'daki çeşitli İsrail yerleşimlerinde 3 bin 100 yeni konutun inşasını onaylama planını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

"İsrail Yüksek Planlama Konseyi'nin önümüzdeki hafta Batı Şeria'daki çeşitli İsrail yerleşimlerinde 3.100 yeni konutun inşasını onaylama planını kınıyoruz.İsrail'in, altı Filistin insan hakları kuruluşunu "terör örgütü" listesine alarak işgal altında bulundurduğu topraklarda insan hakları alanındaki çalışmaları engelleme girişimi de insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Filistin ihtilafının adil, kalıcı ve kapsamlı çözümü için tek seçenek olan iki devletli çözüm vizyonunu tahrip eden, yasadışı yerleşimlerin genişletilmesi dahil, tek taraflı ve hukuk dışı politikalara son verilmelidir.Uluslararası toplumu, bölgede uzun vadede kalıcı barış ve istikrarın sağlanabilmesi için, Filistin topraklarının ve Filistin halkının haklarının korunmasını teminen harekete geçmeye çağırıyoruz."

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