Osman Kavala olayı nedir? Osman Kavala kimdir, neden tutuklu? 10 büyükelçi skandalı...
Osman Kavala olayı nedir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ABD'nin de aralarında bulunduğu 10 ülke casusluk ve darbeye teşebbüs suçlarından yargılanan Osman Kavala'nın serbest kalması için ortak açıklama yaparak Türkiye'ye müdahale girişiminde bulundu. İşte, Osman Kavala olayı nedir? Osman Kavala kimdir, neden tutuklu? 10 büyükelçi skandalı...
Osman Kavala olayı nedir? Osman Kavala kimdir, neden tutuklu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 10 ülke casusluk ve darbeye teşebbüs suçlarından yargılanan Osman Kavala'nın serbest kalması için ortak açıklama yaparak Türkiye'ye müdahale girişiminde bulundu. İşte, Osman Kavala olayı nedir? Osman Kavala kimdir, neden tutuklu?
Casusluk ve darbeye teşebbüs suçlarından yargılanan Osman Kavala'nın serbest kalması için ortak açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçileri sabah saatlerinde Dışişleri Bakanlığına çağırıldı. Büyükelçilere "Hadsiz açıklamanın kabul edilemez olduğu, hukuki süreçlerin siyasallaştırılmasına ve türk yargısına baskı yapmaya yeltenen bu açıklamanın reddedildiği" iletildi.
ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Türkiye büyükelçilikleri yaptıkları ortak açıklama ile casusluk ve darbe teşebbüsü suçlamalarından yargılanan Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istemişti.
SÖZDE İŞ ADAMI
Peki kimdir Osman Kavala? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. Karaman, "Osman Kavala 15 Temmuz'da, Gezi kalkışmasında ve 17-25 kalkışmasında etkin rol oynayan bir sözde iş adamı. Kendisi iş adamı olarak tanınıyor fakat ABD'li spekülatör Soros'un Türkiye temsilcisi olarak biz kendisini biliyoruz." ifadelerini kullandı.
"OSMAN KAVALA" KİMDİR?
+ ROBERT KOLEJİ VE MANCHESTER ÜNİVERSİTESİ MEZUNU
+ 1982'DEN BU YANA KAVALA HOLDİNG'İ YÖNETİYOR
+ 1988'DE F-16'LARIN ELEKTRONİK HARP SİSTEMLERİNE TALİP OLDU
+ GEORGE SOROS'UN KURUCUSU OLDUĞU, LİBERAL İŞGAL GÜCÜ "AÇIK TOPLUM ENSTİTÜSÜ"NÜN DANIŞMA KURULU'NDA YER ALDI
+ ANADOLU'DAKİ ETNİK-KÜLTÜRLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPTI
+ ANADOLU KÜLTÜR A.Ş.'NİN KURUCUSU
+ TÜRKİYE EKONOMİK VE SOSYAL ETÜTLER VAKFI TESEV'İN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
+ TARİH VAKFI'NIN SPONSORU
+ YURTTAŞLAR DERNEĞİ'NİN ÜYESİ
+ RUSYA'DA KABUL EDİLEN PKK-PYD'DEN AĞIRLADIĞI HEYETİN ARASINDAYDI
+ DÜNYADA KARA PROPAGANDA FAALİYETLERİ YÜRÜTTÜ
+ FETÖ ELEBAŞININ TÜRKİYE'YE GÖNDERDİĞİ KİŞİLERLE GÖRÜŞTÜ
+ SİYASAL VEYA ASKERİ CASUSLUKLA SUÇLANIYOR
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Osman Kavala olayı nedir? Osman Kavala kimdir, neden tutuklu? 10 büyükelçi skandalı...
- Bedava internet kampanyası: Türk Telekom faturalı, faturasız bedava internet hediyesi! Başvurana 30 GB internet...
- Benzine 44 kuruş zam var mı? Resmi açıklama geldi mi? 23 Ekim İstanbul, Ankara benzin fiyatları ne kadar?
- 10 büyükelçi kimler, hangi ülkeler? İstenmeyen Adam (Persona Non Grata) ilan edilecek mi? Son açıklamalar...
- Cübbeli Ahmet ne söyledi? Cübbeli Ahmet Hoca'nın "40 yaş oy kullanma" açıklamaları gündem oldu
- Kış lastiği ne zaman takılır? 2021 kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Kış lastiği hakkında bilinmesi gerekenler
- PA son açıklamalar: 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
- Ekim sonu kredi faizleri değişti! Bankalar peş peşe açıkladı! Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası kredi faiz oranları...
- 2021-2022 KYK burs başvurusu ne zaman? KYK burs ve kredi başvuru takvimi açıklandı mı? Son duyurular...
- BJK GS derbisi ne zaman? 2021 Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Sağlık Bakanlığı Neyim Var uygulaması nedir? e-Nabız Neyim Var uygulaması nasıl kullanılır?
- EGM 94. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 94. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?