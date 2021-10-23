Osman Kavala olayı nedir? Osman Kavala kimdir, neden tutuklu? 10 büyükelçi skandalı...

Osman Kavala olayı nedir? Osman Kavala kimdir, neden tutuklu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 10 ülke casusluk ve darbeye teşebbüs suçlarından yargılanan Osman Kavala'nın serbest kalması için ortak açıklama yaparak Türkiye'ye müdahale girişiminde bulundu. İşte, Osman Kavala olayı nedir? Osman Kavala kimdir, neden tutuklu?

Casusluk ve darbeye teşebbüs suçlarından yargılanan Osman Kavala'nın serbest kalması için ortak açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçileri sabah saatlerinde Dışişleri Bakanlığına çağırıldı. Büyükelçilere "Hadsiz açıklamanın kabul edilemez olduğu, hukuki süreçlerin siyasallaştırılmasına ve türk yargısına baskı yapmaya yeltenen bu açıklamanın reddedildiği" iletildi.