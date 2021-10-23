Kış lastiği ne zaman takılır? 2021 kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Kış lastiği hakkında bilinmesi gerekenler

Kış lastiği ne zaman takılır? Vatandaşların can ve mal güvenliği açısından kış lastiği uygulaması büyük önem arz ediyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, kış lastiğinin soğuk havalarda yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti sağlıyor. Peki, kış lastiği ne zaman takılır? 2021 kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kış lastiği uygulaması için geri sayım başladı. Belirlenen takvime göre, kış lastiği uygulaması her sene 1 Aralık'ta başlıyor. 1 Aralık Çarşamba günü başlayacak kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2022 tarihinde sona erecek.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Kurala uymayan araçların sürücülerine 2020 yılı içerisinde 835 lira ceza kesilmişti. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerlendirme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2022 itibarıyla güncellenecek.