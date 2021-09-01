Son dakika: İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü duyurdu! Ankara için flaş "göçmen" kararı...

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü açıklamasında, "Ülkemizde bulunan yabancıların ikamet izni, uluslararası koruma ve geçici koruma iş ve işlemlerini düzenleme ile yetkili ve görevli olan Bakanlığımız koordinasyonunda Ankara Valiliği, Göç İdaresi, Jandarma ve Emniyet birimlerimizin katılımlarıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır" ifadeleri yer aldı.