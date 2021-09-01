Son dakika: İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü duyurdu! Ankara için flaş "göçmen" kararı...
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Ankara ili özelinde alınan kararlar hakkında flaş bir açıklama yaptı. Duyuruda, yabancıların ikamet izni, uluslararası koruma ve geçici koruma iş ve işlemleri ile ilgili düzenleme yapıldığı bildirildi. İşte madde madde alınan kararlar...
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü açıklamasında, "Ülkemizde bulunan yabancıların ikamet izni, uluslararası koruma ve geçici koruma iş ve işlemlerini düzenleme ile yetkili ve görevli olan Bakanlığımız koordinasyonunda Ankara Valiliği, Göç İdaresi, Jandarma ve Emniyet birimlerimizin katılımlarıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada alınan kararlar madde madde duyuruldu...
1. 2 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ankara ili mülki sınırları geçici koruma kaydına kapatılmıştır.
2. Ülkemizin başka illerinde kayıtlı olup fiilen Ankara ilinde ikamet eden geçici koruma statü sahibi Suriyeliler tespit edilerek kayıtlı olduğu illere geri gönderilecek ve kayıtlı oldukları illerde ikamet süreçleri bildirim yükümlülüğü getirilerek takip edilecektir.
3. Ankara ilindeki göç, uyuşturucu ve asayiş olaylarına kaynaklık eden metruk binalar ve bu binalarda ikamet eden yabancılar tespit edilerek yıkım ve tahliye işlemleri tamamlanacak ve söz konusu yabancılar kayıtlı oldukları illere gönderilecektir.
4. Herhangi bir koruma statüsü ya da ikamet izni bulunmayan düzensiz göçmenlerin kolluk birimlerince yakalanarak geri gönderme prosedürlerinin yerine getirilmesi amacıyla Geri Gönderme Merkezlerinde idari gözetim altına alınmalarına kararlılıkla devam edilecektir.
5. Yabancılara ait vergi levhası olmayan işyerleri ile ilgili olarak gerekli mevzuat çerçevesinde her türlü yaptırım ivedilikle uygulanacaktır.
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