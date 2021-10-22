Emine Erdoğan’dan Afrika mesajı! Önemli bir yol kat ettik

"AFRİKA İLE EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZDE ÖNEMLİ BİR YOL KAT ETTİK"

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: ''Afrika ile ekonomik ilişkilerimizde önemli bir yol kat ettik. Tek tarafın değil iki tarafında eşit kazandığı bir yaklaşımla ilerliyor olmamız, ülkemizin insani dış politikasının eseridir. Temeli insan sevgisine dayalı bir kardeşlik ilişkisinin taraftarıyız. Afrika, 1,3 milyar nüfusu 2 binin üzerinde dil ve etnik grubu kapsayan çeşitliğiyle sınırsız bir potansiyeldir. Afrika 21'inci Yüzyılın parlayan yıldızıdır. Afrika çok zorlu sınavlar vermiştir. Tüm bu deneyimin yanında Afrika'nın tüm dünyaya ilham olan rol modelleri karşımıza çıkıyor. Afrika seyahatlerimde Afrikalı kadınların gizli kahramanlar olduklarına tanıklık ettim. Afrikalı kadınların ekonomi üzerinde büyük katkısı var. Afrika Kıtası'nın tamamında tarım sektörünün yüzde 70'i kadınlar tarafından yürütülüyor. Yiyecek üretiminin yüzde 90'ı kadınların elinde gerçekleşiyor. Afrika, onlarca ülkenin olduğu büyük bir kıta. Toplumsal doku, ekonomik göstergeler ve kadınların durumu ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Genel olarak baktığımızda Afrikalı kadınların siyasette etkin olduklarını görüyoruz. Türk ve Afrikalı kadın liderlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşacakları pek çok ortak yanı var''

"KADINLARIN TEKNOLOJİNİN TÜKETİCİSİ DEĞİL ÜRETİCİSİ OLMASI GEREKİYOR"

Kadınların teknolojiye olan ilgisinin arttırmasına dikkat çeken Erdoğan, ''Covid-19 salgını hayatın birçok alanını alt üst eden bir yıkıcı etki etki gösterdi. Aynı zamanda dijital dönüşümü de hızlandırdı. Kadın liderlerin bu alana mercek tutmaları gerektiğine inanıyorum. Kadınların teknolojinin tüketicisi değil, üreticisi olması gerekiyor. Kız öğrencilerin bilim ve teknoloji alanına olan ilgisini sürdürülebilir şekilde arttırmalıyız. Kadınların dijital dönüşüme yön veren aktörler olması gelecekte nasıl bir dünyada yaşayacağımızı belirleyecek. Bu sebeplerle kadın liderlere büyük sorumluluk düşüyor'' açıklamasında bulundu.