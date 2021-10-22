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Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı kimdir? Denizli Merkezefendi Belediyesi hangi partiden?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.10.2021
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Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı kimdir? Denizli Merkezefendi Belediyesi hangi partiden?

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı kimdir? Denizli’deki Merkezefendi Belediyesi’nin inşa ettiği heykeller sosyal medyanın gündemine oturdu. Heykellerin görüntüleri tartışma konusu olurken; Denizli Merkezefendi Belediyesi hangi partiden sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Tematik sağlık parkında heykellerin görünüşü bölge halkını tedirgin etti.

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı kimdir? Denizli Merkezefendi Belediyesi hangi partiden? Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, salgınla mücadele eden ve hayatını kaybeden sağlıkçılar için inşa edilen tematik sağlık parkı sosyal medyanın gündemine oturdu. Tartışmalara yol açan heykellerin ardından Denizli Merkezefendi Belediyesi hangi partiden sorusuna yanıt aranıyor.

Denizli CHP’nin Sağlık Parkı’nı tartışıyor DENİZLİ CHP'NİN SAĞLIK PARKI'NI TARTIŞIYOR

DENİZLİ MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDEN?

2019 yerel seçimlerinde CHP adayı Şeniz Doğan, yüzde 52,39 oy oranıyla belediye başkanı seçilmişti.

DENİZLİ MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

1980 yılında Denizli'nin Bekilli ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini tamamlamasının ardından Londra'da İngilizce dil eğitimi aldı. 2002 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2004 yılından itibaren Denizli'de avukatlık mesleğini sürdürmektedir.

2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Merkezefendi Belediye Meclisi ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliğine seçildi. Bu görevini 2018 yılına kadar sürdürdü. 2018 yılında, yürütmekte olduğu meclis üyeliği görevlerinden istifa ederek milletvekili adayı oldu.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Merkezefendi Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Kadın Haklarını Koruma Derneği Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyesi olan Doğan, Denizli Barosu komisyonlarında uzun süre görev yapmıştır. Şeniz Doğan evli ve bir çocuk annesidir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

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