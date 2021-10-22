Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı kimdir? Denizli Merkezefendi Belediyesi hangi partiden?

DENİZLİ MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

1980 yılında Denizli'nin Bekilli ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini tamamlamasının ardından Londra'da İngilizce dil eğitimi aldı. 2002 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2004 yılından itibaren Denizli'de avukatlık mesleğini sürdürmektedir.

2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Merkezefendi Belediye Meclisi ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliğine seçildi. Bu görevini 2018 yılına kadar sürdürdü. 2018 yılında, yürütmekte olduğu meclis üyeliği görevlerinden istifa ederek milletvekili adayı oldu.