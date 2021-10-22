Altay tankının motoru için Güney Kore ile imzalar atıldı

Güney Kore'nin, K2 tankında yerli 1.500 beygir güç üreten Doosan DV27K motorunu kullandığını söyleyen Oğuz, "Yine Güney Kore'den S&T Dynamics firmasının geliştirdiği motorla uyumlu EST15K transmisyon da var. Türk tarafı bunlar için bir süredir Güney Kore ile görüşüyordu. Bir takım temaslar için Güney Kore'de bulunan Dışişleri Bakanımızın bugünkü tweet'inden anladığımıza göre sürecin ilk adımı olan niyet beyanı mektubu bugün imzalanmış." ifadelerine yer verdi.

"8-12 AY İÇİNDE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR"

Turan Oğuz sözlerini şöyle sürdürdü: Henüz bir alım kararı verilmiş değil. Testlere tabi tutulacak yeterli sayıda güç grubunun (motor + transmisyon) Türkiye'ye 2022 yılında gelmesi bekleniyor. Devamında da test sürecinin azami 8-12 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Eğer testlerin sonucu olumlu bulunursa, diğer şartlarda da anlaşılırsa BATU güç grubu hazır olana kadar yetecek sayıda tank için bir alım yapılacak. Bu arada Güney Kore güç grubu ile üretilecek Altay tanklarında uyumluluk amacıyla minör değişiklikler de yapılması gerekecek. Her şey hedeflendiği gibi giderse, T1 konfigürasyonundaki 40 adet tankın Güney Kore güç grubuyla üretilmesi beklenebilir.