Altay tankının motoru için Güney Kore ile imzalar atıldı
Türkiye yurt dışında savunma gücü için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Altay tankı ile ilgili önemli gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, "Güney Kore savunma sanayiinde önemli bir ortağımız. Savunma Tedarik Programından (DAPA) sorumlu Bakan Kang Eun-ho, Altay Tankı motoru tedarikine ilişkin niyet beyanını bugün imzaladığını söyledi. Proje bağlamında önemli bir adım." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore ile Altay tankı motoru tedarikine ilişkin niyet beyanının bugün imzaladığını duyurdu. ALTAY tankı için güç grubu temini noktasında şu anda 2 projenin aynı anda devam ettiğini belirten Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz yaptığı açıklamada, "Bir tanesi BATU Projesi. ALTAY tankı için yerli ve milli bir güç grubu geliştirilmesi işi. Güç grubu dediğimizde içinde hem motor hem de transmisyon dahil oluyor. Süreç devam ediyor." dedi.Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, konuyla ilgili dikkat çeken bilgiler verdi.
"BENZERLİKLER YÜKSEK"
"BATU teslim edildikten sonra kabul testleri yapılacak, sözleşmesi imzalanarak üretim hattı kurulacak." diyen Turan Oğuz, "Yeterli adette ürünün teslimine kadar 4-5 yıllık bir bekleme süreci yaşanacak. Bu süreç içerisinde de ithal bir güç grubu temin edilmesi ve Altay tank üretiminin başlatılması imkanı incelendi. ALTAY tankını geliştirirken Güney Kore'den teknoloji transferi yaptık. Tabii ki onların K2 tankının birebir aynısı değil ama onlardan teknoloji transferiyle yapıldığı için benzerlikler yüksek." açıklamasını yaptı.
Güney Kore'nin, K2 tankında yerli 1.500 beygir güç üreten Doosan DV27K motorunu kullandığını söyleyen Oğuz, "Yine Güney Kore'den S&T Dynamics firmasının geliştirdiği motorla uyumlu EST15K transmisyon da var. Türk tarafı bunlar için bir süredir Güney Kore ile görüşüyordu. Bir takım temaslar için Güney Kore'de bulunan Dışişleri Bakanımızın bugünkü tweet'inden anladığımıza göre sürecin ilk adımı olan niyet beyanı mektubu bugün imzalanmış." ifadelerine yer verdi.
"8-12 AY İÇİNDE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR"
Turan Oğuz sözlerini şöyle sürdürdü: Henüz bir alım kararı verilmiş değil. Testlere tabi tutulacak yeterli sayıda güç grubunun (motor + transmisyon) Türkiye'ye 2022 yılında gelmesi bekleniyor. Devamında da test sürecinin azami 8-12 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Eğer testlerin sonucu olumlu bulunursa, diğer şartlarda da anlaşılırsa BATU güç grubu hazır olana kadar yetecek sayıda tank için bir alım yapılacak. Bu arada Güney Kore güç grubu ile üretilecek Altay tanklarında uyumluluk amacıyla minör değişiklikler de yapılması gerekecek. Her şey hedeflendiği gibi giderse, T1 konfigürasyonundaki 40 adet tankın Güney Kore güç grubuyla üretilmesi beklenebilir.
Türkiye'nin Yeni Nesil Ana Muharebe Tankı Altay T1, muharebe alanında karşılaşılabilecek tüm tehditleri dikkate alarak geliştirilmiş olan pasif, reaktif ve aktif koruma bileşenlerinden oluşturulan, çepeçevre zırh koruması ile muharebe alanlarında şimdiye kadar görülen en gelişmiş korumaya sahip ana muharebe tankı olacak.
Muharebe sahasının en güçlü tank tehditlerine ve en gelişmiş güdümlü anti-tank füzelerine karşı etkin pasif zırh korumasının yanında, özellikle RPG tehditlerine karsı yeni nesil reaktif zırh (ERA) ve kafes zırh ile tüm anti-tank roket ve güdümlü füzelerine karsı 360 derece koruma sağlayan Aktif Koruma Sistemi de Altay T1 Ana Muharebe Tankı'na entegre edilerek tüm koruma sistemi güncellendi.
ALTAY'A KAZANDIRILAN İLAVE ÖZELLİKLER
Altay T1 konfigürasyonuyla kazandırılan ilave özellikler arasında güdümlü anti-tank füzelerine karşı çepeçevre koruma sağlayan Aktif Koruma Sistemi bulunuyor. Bu kapsamda tankta, kulenin dört köşesine eklenen Aktif Koruma Sistemi Radarları, Aktif Koruma Sistemine entegre Lazer Uyarı Sensörleri, kule tavanına yerleştirilen Aktif Koruma Sistemi Lançerleri yer alacak.
Arttırılmış zırh koruması için gövde yanlarına yerleştirilmiş reaktif zırh (ERA) paketleri, koruma seviyesi arttırılmış kule üstü zırhları, anti-tank roketlerine karşı koruma sağlayan kafes zırhlar kullanılacak.
Altay T1'de ayrıca gövde mühimmat bölgelerinde infilak geciktirici tedbirler ve genişletilmiş kule arka bölmesi yer alacak.
Modern muharebe koşullarında çok kritik roller üstelenecek olan Altay 3+ Nesil Ana Muharebe Tankı, yüksek teknoloji silah sistemleri sayesinde sağlayacağı üstün ateş gücünü, gelişmiş atış kontrol sistemleri ile en yüksek isabet oranlarıyla son kullanıcılarının hizmetine sunacak. Mürettebatın korunması, yeni nesil hibrit koruma sistemleriyle sağlanacak. Bu sayede manevra kabiliyeti, çeviklik ve beka optimize edilecek.
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