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Son dakika: Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan 2 sığınak bulundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.10.2021
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Son dakika: Bingöl’de PKK’lı teröristlerce kullanılan 2 sığınak bulundu

Son dakika haberi... Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen Eren-4 operasyonunda terör örgütü PKK'lı teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi. Öte yandan operasyonda 7 tüp ve çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eren-4 operasyonu kapsamında Genç ilçesi kırsalında arazi araması yapıldı.

Operasyonda, 2 sığınak bulan ekipler, 7 tüp ve çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Sığınaklar ve malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi.

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