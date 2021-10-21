Son dakika: Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan 2 sığınak bulundu
Son dakika haberi... Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen Eren-4 operasyonunda terör örgütü PKK'lı teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi. Öte yandan operasyonda 7 tüp ve çeşitli malzemeler ele geçirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eren-4 operasyonu kapsamında Genç ilçesi kırsalında arazi araması yapıldı.
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