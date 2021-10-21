Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 21 Ekim Perşembe vaka sayıları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Türkiye'de dün 362 bin 213 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 465 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi.
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren tabloyu paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 213 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 465 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA'DAN MESAJ
Bakan Koca, "DURUM DEĞERLENDİRMESİ, 1 Vakaların yaş ortalaması düştü. Artık yarıya yakını 30 yaş altında. Aşılama sonucunda hastane kapasitemiz zorlanmıyor. Yoğun bakım üniteleri ile servislerde yatan Covid-19 hastalarının çoğunluğunu halen yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar oluşturuyor." dedi.
Detaylar geliyor...
20 EKİM VAKA TABLOSU
19 EKİM VAKA TABLOSU
18 EKİM VAKA TABLOSU
17 EKİM VAKA TABLOSU
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