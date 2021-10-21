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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 21 Ekim Perşembe vaka sayıları

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Giriş Tarihi: 21.10.2021 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 21 Ekim Perşembe vaka sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Türkiye'de dün 362 bin 213 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 465 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 213 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 465 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN MESAJ

Bakan Koca, "DURUM DEĞERLENDİRMESİ, 1 Vakaların yaş ortalaması düştü. Artık yarıya yakını 30 yaş altında. Aşılama sonucunda hastane kapasitemiz zorlanmıyor. Yoğun bakım üniteleri ile servislerde yatan Covid-19 hastalarının çoğunluğunu halen yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar oluşturuyor." dedi.

Detaylar geliyor...

24 saatlik Kovid-19 tablosu! 24 SAATLİK KOVİD-19 TABLOSU!

20 EKİM VAKA TABLOSU

19 EKİM VAKA TABLOSU

18 EKİM VAKA TABLOSU

17 EKİM VAKA TABLOSU

16 EKİM VAKA TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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