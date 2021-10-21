Gaziantep’teki bir düğünde saldırıya uğrayan müzisyen Erdal Erdoğan HDP’nin provokasyonuna geçit vermedi: Türk-Kürt sorunu yoktur! Hepimiz kardeşiz

Yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğunu ve saldırı olayının ırkçılıkla alakasının olmadığını dile getiren müzisyen Erdal Erdoğan, "Düğünler sanatını icra etmeye çalışan bir saz sanatçısıyım. Başımıza bir üzücü olay geldi. Bu yaşanan olaya çok üzüldük. Olmasını istemezdik ama maalesef yaşandı. Ben bu durumu hayra yoruyorum çünkü Mevla'm neylerse güzel eyler. Bu olay nasıl gerçekleşti inanın bende bilmiyorum. Bu olayın nasıl cereyan ettiğinin cevabını bile kendimize veremedik. Her şerde bir hayır vardır. Olayın ırkçılıkla bir alakasının olduğunu düşünmüyorum. Ben şahsen Kürt'üm ve düğün sahipleri de Kürt'tü. Olay yaşanmadan öncede saatlerce biz Kürtçe şarkılar çaldık ve herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Ben siyasetten hiç anlamam bu olayın ırkçılıkla alakası yok. Bu olay medyada yer bulunca fazlasıyla ses getirdi. Bu süreçte bize destek olan farklı dil, din ve ırka mensup olan herkese teşekkür ediyorum. İnsanlar bizim yanımızda oldular hepsinden Allah razı olsun. Böyle bir olay yaşandı ve gerçekten bu olay benim için hayırlı oldu. Allah hiç kimseyi böyle bir olay yaşatmasın. Olayın ardından şikayetçi olduk ve hukuki süreç başlatıldı" diye konuştu.