DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı Mersin’de şoke eden tepki: Binde bir bile oy alamayacaksınız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il kongresine katılmak ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mersin'e geldi. Partililer tarafından karşılanan Babacan, Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen il kongresine katıldı. Kongrenin ardından kent merkezindeki Zafer Çarşısı'nda esnafı ziyaret eden Babacan, burada bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

"BİNDE BİR BİLE OY ALAMAYACAKSINIZ"

Ziyaret sırasında bir vatandaş Ali Babacan'a tepki gösterdi. Babacan'a "Tayyip Erdoğan'ı sattınız" diyen vatandaş daha sonra, "Ben biliyorum kardeşim. Ben AK Partiliyim. O dünya liderinin ben hayranıyım. Sizi Maliye Bakanı yaptı, Tayyip Erdoğan'a yanlış yaptınız. Binde bir bile oy alamayacaksınız. 2023'ün galibi Tayyip Erdoğan, boşuna zorlanma" dedi.

Babacan'a tepki gösteren vatandaş daha sonra DEVA Partililer tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.