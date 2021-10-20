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Sağlık Bakanlığı 20 Ekim 2021 koronavrüs vaka vefat ve aşılama tablosu

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Giriş: 20.10.2021 23:24
Güncelleme:20.10.2021 23:24
Sağlık Bakanlığı 20 Ekim 2021'e ait vaka vefat ve aşılama verilerini duyurdu. 24 saatlik verilere göre 29 bin 760 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 214 oldu. Bir günde toplam 361 bin 350 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 28 bin 803 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan son verileri yorumladı. Bakan Koca, "84 Milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214." dedi.
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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