Ersan Saner kimdir, kaç yaşında, nereli? KKTC Başbakanı Ersan Saner biyografisi!
Ersan Saner kimdir, kaç yaşında, nereli? KKTC Başbakanı Ersan Saner kimdir? Aralık 2020'den beri Saner Hükûmeti'nin lideri olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başbakanlığı görevini sürdüren Saner; 1966 yılında Gazimağusa’da dünyaya geldi. Siyaset hayatına 2002 yılına başlayan Saner; daha önce bakanlık görevlerini yürütmüş, 2020 yılında ise başbakan olarak göreve başlamıştı.
Ersan Saner kimdir, kaç yaşında, nereli? Ersan Saner biyografisi nasıl? KKTC Başbakanı Ersan Saner kimdir sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanıyor. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner başkanlığında kurulan hükümette başbakan olarak görev yapan Ersan Saner; 1966 yılında Gazimağusa'da doğdu. Mimarlık bölümü mezunu olan Saner, yaklaşık 20 yıldır KKTC siyaseti içerisinde bulunuyor.
ERSAN SANER KİMDİR?
Saner, 1966'da Gazimağusa'da doğdu. 1988'de Trakya Üniversitesinden mimar olarak mezun olan Saner, 2002'de UBP Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi ve 2002 -2006 yılları arasında UBP'den Gazimağusa Belediye Meclis Üyeliği görevini sürdürdü.
2009 Erken Genel Seçimlerinde UBP'den Gazimağusa Milletvekili seçilen Saner, 4 Mayıs 2009'da kurulan Derviş Eroğlu hükümetinde Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı olarak görev aldı.
Saner, 27 Mayıs 2010'da kurulan İrsen Küçük hükümetinde ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulundu ve 2013 Erken Genel Seçimleri'nde yeniden UBP'den Gazimağusa Milletvekili seçildi.
2013-2015 yılları arasında UBP'nin temsilcisi olarak AB Parlamentosu'nda görev yapan Saner, 16 Nisan 2016'da kurulan UBP-Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev aldı.
Saner, 2018 Milletvekili Erken Genel Seçimleri'nde yeniden UBP Gazimağusa Milletvekili seçilirken, Haziran 2019'dan bu yana UBP Genel Sekreterliği görevini yürütüyordu.
8 Aralık 2020 tarihinde Ulusal Birlik Partisi - Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi Koalisyon Hükûmeti protokolü imzalandı. 9 Aralık 2020 tarihinde bakanlar kurulu listesi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylanınca KKTC Başbakanı Ersan Saner oldu.
Evli ve 2 çocuk babası olan Saner, İngilizce biliyor.
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